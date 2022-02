Brandneue Thor 4-Leaks: Kostüme von Christian Bales Bösewicht und Chris Hemsworth enthüllt

Obwohl der Kinostart von Thor 4: Love and Thunder immer näher rückt, gibt es bisher kaum offizielles Bildmaterial aus dem Marvel-Blockbuster. Spielzeug-Leaks gewähren uns dennoch spannende Einblicke.

Achtung, es folgen Spoiler!

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir über einen Leak, der uns einen vielversprechenden Blick auf Natalie Portmans Mighty Thor-Rüstung in Thor 4: Love and Thunder gewährte. Heute erreichen uns gleich die nächsten Bilder von Merchandise-Produkten, die mehr über die heiß erwartete Marvel-Fortsetzung verraten.

Thor 4: Love and Thunder bringt nicht nur altbekannte Figuren zurück. Auch ein großer neuer Name meldet sich im Marvel Cinematic Universe zu Wort: Christian Bale spielt den Bösewicht Gorr the God Butcher. Ein offizielles Bild der Figur existiert noch nicht. Dank einer Lego-Verpackung können wir uns trotzdem einen Eindruck von ihr machen.

Thor 4: So sieht Bösewicht Gorr in der Marvel-Fortsetzung aus

Nachfolgend könnt ihr einen Blick auf die Lego-Figur von Gorr the Butcher werfen. Gräuliche Haut, rote Augen und ein schwarzes Schwert, bei dem sich sich sehr wahrscheinlich um All-Black the Necrosword handelt: Mit diesem Gegenspieler ist nicht zu scherzen. Sogar ein fieses Grinsen hat sie Minifigur aufgesetzt.

Darüber hinaus verrät das als The Goat Boat betitelte Lego-Set weitere Details über den Film. Wir sehen u.a. ein Wikingerschiff, das von zwei Ziegen durch den Weltraum gezogen wird. An Bord befinden sich neben Thor und Mighty Thor (aka Jane Foster) ebenfalls King (!) Valkyrie und Korg. Offenbar kommt es zum Kampf mit Gorr.

Wenn ihr euch die Minifiguren genau anschaut, dürften ebenfalls Upgrades in den Kostümen auffallen. Besonders Thor strahlt dieses Mal in ungewohnten Farben. Eine weitere Spielzeugfigur zeigt uns den Superhelden in blauer Rüstung mit goldenen Hervorhebungen, während er seine Waffe Stormbreaker in Händen hält.

Nun dürfen wir gespannt sein, in welchem Kontext diese Szenen in den fertigen Film passt. Handelt es sich um die erste Begegnung mit dem großen Bösewicht der Love and Thunder-Geschichte oder haben wir sogar schon einen Einblick ins Finale des Films erhalten? Spätestens zum Kinostart am 6. Juli 2022 werden wir es herausfinden.

