Thor 4-Leak enthüllt endlich ersten Blick auf Natalie Portmans Marvel-Rüstung – und ein spannendes Detail

Natalie Portman wird im kommenden Marvel-Kracher Thor: Love and Thunder eine große Rolle spielen. Ein Leak offenbart nun endlich ihre Rüstung. Und ein interessantes Detail.

Etwa ein halbes Jahr wird es noch dauern, bis Thor 4: Love and Thunder in die Kinos kommt. Und obwohl wir bereits Bilder von Thor-Darsteller Chris Hemsworth in Lederkluft zu sehen bekamen, bleibt uns Marvel weiterhin einen Blick auf Natalie Portmans neues Outfit als Mighty Thor schuldig. Nun hat sich das mit einem Spielzeug-Leak geändert.

Spielzeug-Leak zeigt Natalie Portmans Thor 4-Rüstung und eine Marvel-Rückkehr

Das ist nicht unerheblich, denn Portman wird im neuen Thor eine zentrale Rolle einnehmen. Der Marvel-Blockbuster bedient sich der Mighty Thor-Comicvorlage, in der ihre Figur Jane Foster trotz Krebserkrankung die nordische Götter-Rolle von ihrem männlichen Vorgänger übernimmt. Dank Leak wissen wir jetzt, wie sie dabei aussehen wird:

Zu sehen ist eine Mighty Thor-Actionfigur des Herstellers Bandai S.H. Figuarts, die als Merchandise zum Film erscheinen soll. Dabei stechen insbesondere zwei Dinge ins Auge: Natalie Portmans majestätische Rüstung lehnt sich deutlich an die Comic-Vorlage an (mit einigen MCU-typischen Details, die an Chris Hemsworths Waffenrock erinnern).

© Marvel Comics Jane Foster als Mighty Thor in den Comics

Darüber hinaus offenbart hier auch die Wahl der Waffen ein spannendes Detail: Mighty Thor greift hier (unter anderem) zu einem reparierten Mjölnir. Dabei handelt es sich um eine schöne Rückkehr: Der Götterhammer wurde nämlich in Thor 3 von Bösewichtin Hela zerstört. Und die Avengers: Endgame-Version war schließlich Raubgut aus einer anderen Zeitebene, die aus Gründen temporaler Sittlichkeit zurückgegeben werden musste. Fans dürfte das Hammer-Comeback per Spielzeug-Leak also freuen: In gewisser Hinsicht hat Jane Fosters MCU-Rückkehr Mjölnir gerettet.

Derlei Spielzeug-Leaks sind nebenbei bemerkt keine Seltenheit: Auch das neue Outfit von Captain Americas Marvel-Nachfolger wurde etwa auf diese Weise enthüllt. Interessant ist dabei immer die Frage, wie viel hier eigentlich geleakt wird: Wird etwa Mighty Thor in Thor: Love and Thunder auch die anderen Waffen nutzen, die auf den Twitter-Bildern zu sehen sind? Fans werden es bald herausfinden.

Wann sehen wir Natalie Portman in Thor: Love and Thunder im Kino?

Denn Thor 4 wird nicht mehr lange auf sich warten lassen: Das Marvel-Abenteuer soll am 6. Juli 2022 in den Kinos starten.

