Brandneuer Batman-Film: Der dunkle Ritter prügelt sich durch ein Martial Arts-Spektakel - ab heute im Heimkino

Auf The Batman mit Robert Pattinson müssen wir noch warten, derweil kommt mit Soul of the Dragon ein kultiges Martial Arts-Abenteuer mit dem dunklen Ritter in den Handel.

DC-Fans weltweit warten nicht nur sehnsüchtig auf den Snyder-Cut von Justice League, sondern vor allem auf den neuen Batman-Film mit Robert Pattinson. Da das düstere Werk ins Jahr 2022 verschoben wurde, heißt es erstens Geduld wahren und zweitens nach Ersatz suchen. Da kommen die hochwertigen Animationsfilme von DC und Warner Bros. gerade richtig. Seit heute gibt es Batman: Soul of the Dragon in Deutschland auf DVD und Blu-ray. Der brandneue Batman-Film hat eine geniale Ausgangsidee. Batman: Soul of the Dragon schickt den DC-Helden ins Martial-Arts-Genre Bei Amazon * kostet Batman: Soul of the Dragon auf Blu-ray derzeit nur 11,29 Euro. Die Grundidee des DC-Animationsfilms lässt sich dabei am besten beschreiben: Was wäre, wenn Batman auf Martial Arts-Legende Bruce Lee treffen würde und das im Klassiker Der Mann mit der Todeskralle? Möglich machen es die Elseworlds-Geschichten, die außerhalb des normalen DC-Kanons spielen. Dieser Bruce Wayne wird nämlich in den 1970er Jahren in der Kampfkunst ausgebildet. Gemeinsam mit anderen Kämpfer*innen wie Richard Dragon, Lady Shiva und Bronze Tiger sieht er sich schon bald einer monströsen Gefahr gegenüber. Noch mehr Batman: 3 Comic-Klassiker verfilmt Batman: The Killing Joke *



* Batman: Under the Red Hood *



* Batman: Hush * Der neue Batman-Film ist Superheldenfilm und Martial Arts-Kracher in einem Superheldenfilm und Kung Fu-Kracher treffen hier also aufeinander, angereichert durch eine Prise Blaxploitation. Heraus kommt eine einmalige Batman-Mischung, die im Original auch einen Top-Voice-Cast hat: David Giuntoli (Grimm) spricht Batman, Mark Dacascos (John Wick 3) gibt Richard Dragon, Michael Jai White spielt nach Arrow noch einmal die Figur Bronze Tiger und X-Men-Bösewichtin Kelly Hu spricht Lady Shiva. *Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.