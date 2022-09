Brandneuer Joker-Film mit Breaking Bad-Star wird kurz nach Premiere aus dem Verkehr gezogen und das ist die Erklärung

Ein neuer Joker-Film mit Breaking Bad- und Better Call Saul-Star Bob Odenkirk wurde aus dem Programm eines Filmfestivals entfernt. Wir erklären euch die Hintergründe.

Nach dem Joker-Hit mit Joaquin Phoenix sollte noch ein Film das Licht der Welt erblicken, der einen ganz eigenen Ansatz für die Entstehungsgeschichte des ikonischsten Batman-Bösewichts wählt.

Beim gerade stattfindenden Toronto International Film Festival (TIFF) war ein Film namens The People's Joker im Programm, in dem auch Bob Odenkirk mitspielte. Dieser Titel wurde jetzt entfernt und dahinter steckt ein konkreter Grund.

Neuer Joker-Film wurde wegen rechtlichen Problemen abgesagt

Wie Deadline berichtet, wurde The People's Joker von Vera Drew komplett aus dem TIFF-Programm gestrichen. In einer offiziellen Stellungnahme wurde ein Problem mit den Rechten angegeben. Warner hat wenig überraschend etwas dagegen, dass die DC-Marke rund um Batman und Joker ungefragt für einen kleinen Independent-Film genutzt wird.

Die Story des abgesagten Joker-Films handelt ähnlich wie die Todd Phillips-Version von einem aufstrebenden, aber erfolglosen Stand-up-Comedian, der dem Wahnsinn verfällt. Die Vision von Vera Draw ist dagegen eine Transgender-Geschichte und wird als queerer Coming-of-Age-Film eingestuft.

Hier seht ihr einen (ziemlich abgefahrenen) Eindruck von The People's Joker:

Auch Breaking Bad- und Better Call Saul-Star Bob Odenkirk hat eine kleine Rolle in The People's Joker. Mit Collider sprach Vera Drew darüber, wie der Auftritt zustande kam:

Ich habe tatsächlich [Tim] Heidecker angerufen und meinte: 'Kannst du einen deiner [Gefälligkeiten] einlösen? Ich bin sicher, du hast noch eine begrenzte Menge an Gefälligkeiten mit ihm übrig.' Und er hat es möglich gemacht und ich hatte ein Telefonat mit Bob, und es war buchstäblich ein halbstündiges Telefonat, in dem wir über die Rolle gesprochen haben, und das war wirklich cool.

Er hörte mir zu, wie ich über all meine hochtrabenden Ideen zu diesem illegalen Film schwatzte, und seine einzige Bitte war: 'Ich mache es. Ich will es tun. Ich finde es toll. Ich finde dich großartig, aber lass mich irgendwie beschissen aussehen. Gib mir eine große Narbe, irgendetwas. Denn ich möchte nicht, dass die Leute denken: 'Oh, es ist cool, Bob ist dabei, bla, bla, bla.'

Da Vera Drew absichtlich das Risiko eingegangen ist, einen illegalen Joker-Film ohne Rechteklärung zu drehen, werden wir The People's Joker wohl nie zu sehen bekommen. Schade eigentlich, denn der abgedrehte Streifen sieht nach einer spannenden Alternative zu den sonstigen DC-Projekten aus.

