Erster Joker 2-Teaser bestätigt Start und Lady Gaga in Hauptrolle

Es gibt ein erstes Video zu Joker 2, der den großen Erfolg des DC-Films aus dem Jahr 2019 fortsetzt. Superstar Lady Gaga wird definitiv dabei sein.

Vor drei Jahren überraschte Joker mit einem Milliarden-Erfolg. Das im Superhelden-Genre vergleichsweise sperrige Charakterdrama erntete zudem hervorragende Kritiken und brachte Hauptdarsteller Joaquin Phoenix den Oscar ein. Eine Sensation, die sich eigentlich kaum wiederholen lässt. Eigentlich. Seit einigen Wochen ist Joker 2: Folie à deux bestätigt, seit kurzem gibt es ein erstes offizielles Video, das den Hauptcast und den Start bestätigt.

Joker 2 startet in 2 Jahren: Seht hier das erste Video

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Joker 2 startet am 4. Oktober 2024 in den USA, also wahrscheinlich am 3. Oktober in Deutschland. Das Datum kursierte bereits gestern, war aber noch nicht offiziell bestätigt. Das gilt auch für Lady Gagas Beteiligung an dem Sequel. Sie teilte das Video auf ihrem eigenen Twitter-Kanal.

Im Teaser sehen wir die Silhouetten von Phoenix und Lady Gaga zur Melodie von Cheek to Cheek von Fred Astaire und Irving Berlin tanzen. Das Lied stammt aus dem Musical Ich tanz mich in dein Herz hinein aus dem Jahr 1935, wahrscheinlich kommt es euch bekannt vor, denn es wird unter anderem in Boss Baby gespielt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Worum geht es in Joker 2?

Joker 2 soll ein Musical werden. Und welche Rolle spielt Lady Gaga? Gerüchteweise ist es Harley Quinn und das ergibt in der Joker-Konstellation natürlich am meisten Sinn. Bestätigt ist ihre Rolle aber noch nicht. Laut einer Quelle von The Wrap werden große Teile des DC-Blockbusters in Gothams Hochsicherheits-Psychiatrie, dem Arkham Asylum spielen. Womöglich wird dort die aufkommende Liebensgeschichte zwischen dem Joker und Harley Quinn (Lady Gaga) erzählt. Als Regisseur fungiert wie schon bei Teil 1 Todd Phillips, der zuvor vor allem für die Hangover-Trilogie bekannt war.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.