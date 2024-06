Brandneuer Shyamalan-Thriller verspricht Spannungsmeisterwerk mit Monstern – und dann das

Im Kino läuft ab jetzt das Spielfilmdebüt von M. Night Shyamalans Tochter. Der Horror-Thriller beginnt spannend und gruselig, bricht in der zweiten Hälfte aber in sich zusammen.

Mit Anfang 20 hat die Tochter des berüchtigten Regisseurs M. Night Shyamalan (The Sixth Sense) ihr Spielfilmdebüt ins Kino gebracht. They See You, der im Original The Watchers heißt, erinnert durch die Story mit gruseligen Monstern im Wald auf den ersten Blick an den Mystery-Horror The Village - Das Dorf ihres Vaters.

Eine Weile wirkt es auch so, als würde Ishana Shyamalan an dessen gruselige Könnerschaft anknüpfen. Doch nach der ersten Hälfte des Films kommt leider noch die zweite.

Horror-Thriller They See You erzeugt erst viel gruselige Spannung

Der Film basiert auf der Romanvorlage von A. M. Shine und dreht sich um die Amerikanerin Mina (Dakota Fanning), die in Irland lebt und hier eines Tages mit ihrem Auto in den Wäldern liegenbleibt. Sie stößt auf eine Hütte, in der sich drei Personen (Olwen Fouéré, Georgina Campbell und Oliver Finnegan) befinden.

Die älteste Frau der kleinen Gruppe erklärt ihr Regeln, die Mina ab jetzt beachten muss. In dem Wald kommen zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang nämlich tödliche Monster, die sich nur durch ganz bestimmtes Verhalten abwehren lassen.

Hier könnt ihr noch einen deutschen Trailer zu They See You schauen:

They See You - Trailer (Deutsch) HD

Der Mix aus unklarem Horror, bei dem die rätselhafte Bedrohung lange nicht klar erkennbar wird, und geradliniger Spannung sorgt zusammen mit atmosphärischen Bildern für schaurige Beklemmung.

Jeder Horrorfilm wird aber nur dann so richtig gut, wenn diese alptraumhafte Stimmung nicht greifbar bleibt und die Bedrohung regelrecht überfordert. Ishana Shyamalan vertraut der Wirkung aber nicht alleine und lenkt die Story ab der zweiten Hälfte in eine ganz andere Richtung. Leider.

Die zweite Hälfte des Spielfilmdebüts von Ishana Night Shyamalan macht alles kaputt

Wenn der Name Shyamalan mit einem Film verbunden ist, erwarten die meisten sowieso irgendeinen Twist. Die Regisseurin gibt sich aber nicht damit zufrieden und macht spätestens die letzte halbe Stunde von They See You zu einem endlosen Erklärungsfeuerwerk.

Was hinter der Monster-Bedrohung steckt, wird an dieser Stelle nicht verraten. Nach der Romanvorlage webt Ishana Shyamalan aber eine Art Mythologie in die Handlung ein, die mit jeder verstreichenden Minute der Laufzeit vor Ungereimtheiten und Logikproblemen strotzt.

Ab hier wird in They See You jeder einzelne Aspekt des Grusels durchleuchtet, hinterfragt, begründet und aufgelöst. Die Geschichte entwickelt sich zunehmend zum Fantasy-Abenteuer, das haarsträubende Haken schlägt und in der komplett ärgerlichen, konstruierten Belanglosigkeit endet.

Ab dem 8. August 2024 kann es immerhin zur familiären Wiedergutmachung kommen. Dann startet Trap von M. Night Shyamalan im Kino.