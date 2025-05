Braucht The Last of Us 3 oder 4 Staffeln? Jetzt legt sich der Macher endlich fest

Lange war nicht klar, ob das Videospiel The Last of Us Part II zwei oder drei Staffeln als Serienadaption brauchen wird. Showrunner Craig Mazin machte jetzt endlich eine Ansage.

Die erste Videospielvorlage zum Endzeitdrama The Last of Us ließ sich damals noch sehr gut in einer einzigen Staffel umsetzen. Bei The Last of Us Part II sieht das jetzt ganz anders aus, denn das zweite Game ist sehr viel umfangreicher. Da Staffel 2 der Serie auch etwas kürzer ausfällt als die Debüt-Season, war man sich selbst bei HBO nicht ganz sicher, ob man am Ende zwei oder gar drei Staffeln dafür brauchen wird.

Kurz vor dem Finale von Staffel 2 machte Showrunner Craig Mazin nun eine amtliche Ansage. Season 3 ist der Serie schon sicher, aber wird das auch reichen?

The Last of Us wird insgesamt 4 Staffeln benötigen, meint der Chef-Autor

Wie Mazin gegenüber Collider verriet, ist ihm mittlerweile klargeworden, dass man für die Verfilmung des zweiten Videospiels nicht nur zwei, sondern drei Staffeln brauchen wird. Das bedeutet, The Last of Us müsste auf insgesamt vier Staffeln kommen.:

Ich denke, es besteht eine gute Chance, dass Staffel 3 länger wird als Staffel 2, einfach weil die Art der Erzählung und die Möglichkeiten, die sie uns bietet, etwas anders sind. [...] Aber es ist sicher unmöglich, diese Geschichte in einer 3. Staffel abzuschließen. Hoffentlich verdienen wir es uns, mit einer 4. Staffel zurückzukommen und sie zu beenden. Das ist das wahrscheinlichste Ergebnis.

Könnte es auch noch eine 5. Staffel von The Last of Us geben?

Fans dürfen also wieder ein bisschen nervös sein, denn bestellt sind bisher nur drei Staffeln von The Last of Us. Im Angesicht des großen Hypes um den Titel mit Bella Ramsey und Pedro Pascal , dürfte die Verlängerung aber reine Formsache sein.

Die Videospielreihe von The Last of Us besteht aus bisher nur zwei Games und gilt damit als (vorerst?) abgeschlossen. The Last of Us Part III ist aktuell nicht beim Entwickler Naughty Dog geplant, weshalb weitere Staffeln der Serienversion sich eigene Geschichten ausdenken müssten. Damit ist allerdings nicht zu rechnen, denn Showrunner Mazin und Game-Produzent Neil Druckmann, der auch an der Serie beteiligt ist, haben dies bereits kategorisch ausgeschlossen (ebenfalls via Collider ).

An welcher Stelle die aktuelle Staffel von The Last of Us endet, erfahrt ihr am kommenden Montag, den 26. Mai 2025, wenn Staffel 2 Folge 7 bei Sky und WOW an den Start geht.