Breaking Bad-Fehler vermieden: Jesse Pinkman sollte schon in Staffel 1 sterben

Breaking Bad wäre heute ohne Walter White und Jesse Pinkman gar nicht vorstellbar. Vor dem Dreh plante Serienschöpfer Vince Gilligan allerdings, Jesse schon in Staffel 1 zu töten.

Aus vielen Gründen zählt Breaking Bad auch heute noch zu den besten Serien überhaupt. Über 5 Staffeln hinweg hat der fesselnde Genre-Mix aber vor allem stark von der ambivalenten Dynamik zwischen Walter White (Bryan Cranston) und Jesse Pinkman (Aaron Paul) gelebt.

Wenn es nach dem anfänglichen Plan von Serienschöpfer und Drehbuchautor Vince Gilligan gegangen wäre, hätte Jesse aber nicht mal die erste Staffel des Serienhits überlebt.

Breaking Bad-Schöpfer plante Jesses Tod für die Dramatik der Geschichte

Wie Screen Rant berichtet, hatte Gilligan damals vor, Jesse spätestens am Ende der ersten Staffel Breaking Bad sterben zu lassen. Im New York Magazine sagte der Schöpfer dazu:

Meine Absicht war, dass Jesse am Ende der ersten Staffel auf schreckliche Art sterben würde, was Walt dazu bringen würde, sich wirklich schuldig zu fühlen und ihn dazu zu zwingen, seine Kriminalität in Frage zu stellen.

Gilligan änderte seinen Plan aber noch vor dem Dreh der ersten Staffel:

Aber mir wurde klar, dass Aaron Paul eine absolute Bereicherung für die Serie war. Ich würde ihn jetzt genauso wenig töten wie mir einen meiner kleinen Finger abzuschneiden.

Im Verlauf der gesamten Serie wartet Breaking Bad immer wieder mit schockierenden Schlägen in die Magengrube auf, was das Schicksal einzelner Charaktere betrifft. Eine so radikale Entscheidung wie Jesses Tod in Staffel 1 ist mit der Kenntnis der restlichen Folgen aber gar nicht mehr vorstellbar. Rückblickend wäre es auf jeden Fall einer der größten Fehler der Serie gewesen.

Schaut hier noch unsere Faktenflut zu Breaking Bad:

BREAKING BAD - 32 Fakten | MovieBäm

