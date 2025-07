Breaking Bad-Mastermind stellt endlich neue Sci-Fi-Serie vor: So sieht der Teaser-Trailer zu Glück ist ansteckend aus

Vince Gilligan, den man für Breaking Bad und Better Call Saul kennt, macht mit einer Sci-Fi-Serie weiter. Nach langer Geheimniskrämerei gibt es jetzt den Teaser-Trailer.

Der gefeierte Serienschöpfer Vince Gilligan (Breaking Bad, Better Call Saul) hat eine Sci-Fi-Serie in der Pipeline, der schon zwei Staffeln auf Apple TV+ sicher sind. Erst machte sie unter dem Arbeitstitel Wycaro 339 die Runde. Der erste Teaser-Trailer enthüllte jetzt den wahren Serientitel: Glück ist ansteckend (OT: Pluribus).

Seht hier den Teaser-Trailer zu Glück ist ansteckend:

Glück ist ansteckend - Date Anouncement Teaser (English) HD

Zu sehen ist im Teaser eine Frau, die Donuts aus der Packung nimmt, ordentlich ableckt, und wieder zurück in ihren Karton legt. Eine Notiz mit dem Schriftzug "Help Yourself" ("Hilf dir selbst") rundet den desolaten Gesamteindruck ab.

Breaking Bad-Macher Vince Gilligans neue Sci-Fi-Serie Glück ist ansteckend: Das wissen wir darüber

Dass ausgerechnet der Breaking Bad-Macher eine Science-Fiction-Serie in Angriff nimmt, ist eigentlich überhaupt nicht überraschend. Schließlich arbeitete Gilligan vor seinem Drogendrama mit Bryan Cranston jahrelang an Akte X mit, das vor Aliens und Monstern nur so wimmelt. In seinem neuen Format, das erneut in Albuquerque, New Mexico spielt, verändert sich die Welt von einem Tag auf den anderen und Better Call Saul-Star Rhea Seehorn ist als "beschädigte Heldin" zu sehen. So viel verriet Gilligan bereits im Februar gegenüber Deadline , als er meinte: "Es macht so viel Freude, mit ihr zu arbeiten, dass ich eine Serie für sie geschrieben habe. Ich habe diese neue Show für sie kreiert."

In der Serie muss "die unglücklichste Person der Erde die Welt vor Glückseligkeit retten", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung von Apple TV+.

Serienstar Seehorn beschreibt ihre neue Vince Gilligan-Kollaboration als psychologische, zum Nachdenken anregende Sci-Fi-Serie mit schwarzem Humor. In einer weiteren Rolle ist True Blood-Alumna Karolina Wydra an Bord.

Was bedeutet Pluribus? Der Originaltitel dürfte sich auf den lateinischen Wappenspruch der Vereinigten Staaten beziehen: "E pluribus unum", was so viel bedeutet wie "Aus vielen eines" und sich auf die Union der 13 Kolonien bezieht, aus denen die USA hervorgegangen sind.

Wann streamt die neue Serie des Breaking Bad-Schöpfers?

Apple TV+ schnappte sich das mysteriöse Projekt aus dem Hause Sony Pictures Television bereits 2022 und gab direkt eine Serienbestellung für zwei Staffeln heraus. Die 1. Season besteht aus neun Episoden und schlägt laut Teaser am 7. November beim Apfel-Streamer auf.

Zum Starttag werden zwei Episoden veröffentlicht, dann folgt jeden Freitag eine weitere. Dann erfahren wir auch, welche Rolle die Donuts mit "Spezialbehandlung" in Glück ist ansteckend spielen werden.