Warum Breaking Bad nach 10 Jahren immer noch eine der besten Serien aller Zeiten ist

Wir sprechen darüber, was Breaking Bad zu einer der besten Serien macht. Neben den unvergesslichsten Szenen werfen wir auch einen Blick auf Serien, die das Erbe von Walter White & Co. antreten.

2013 ist mit Breaking Bad eine der beliebtesten Serien überhaupt zu Ende gegangen. Fast 10 Jahre nach dem Finale und passend zum Start der letzten Staffel des Spin-offs Better Call Saul haben wir uns im Moviepilot-Podcast Streamgestöber ausgiebig über die Hauptserie unterhalten.

Taucht mit uns im Breaking Bad-Podcast nochmal in die Welt von Walter White ein

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zu Beginn des Podcasts sprechen wir darüber, wie wir damals zu Breaking Bad gekommen sind und welche Faktoren die Serie so herausragend machen. Dazu zählt ein faszinierender Antiheld wie Bryan Cranston als Walter White, bei dem wir unsere Gefühle ständig neu bewerten müssen. Danach sprechen wir über einige der unvergesslichsten Breaking Bad-Szenen, zu denen spektakuläre Action und unfassbar brutale Todesmomente zählen.

Im zweiten Teil des Podcasts geht es dann um Serien, die nach dem Ende des Meilensteins erschienen sind und heute noch an Breaking Bad erinnern. Dazu gehören zum Beispiel die Netflix-Serie Ozark oder unbekanntere Geheimtipps wie Barry.

Die wichtigsten Punkte des Breaking Bad-Podcasts im Überblick:

00:06:35 - Breaking Bad-Einführung

00:09:30 - Nostalgische Reise zu unseren Breaking Bad-Anfängen

00:20:30 - Welche Faktoren machen Breaking Bad so überragend?

01:04:55 - Die unvergesslichsten Breaking Bad-Szenen

01:30:03 - Serien, die das Breaking Bad-Erbe antreten

01:49:20 - Verabschiedung



Schaut auch noch den Trailer zur finalen Better Call Saul-Staffel:

Better Call Saul - S06 Trailer 1 (Englisch) HD

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Und ganz besonders freuen wir uns über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts , Spotify oder Podcast Addict.

Streamgestöber, der Podcast von Moviepilot, wird gesponsert von MagentaTV, inhaltlich ändert sich für euch dadurch aber nichts. MagentaTV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, welches Fernsehen in HD-Qualität und Streaming auf einer Plattform bündelt. Hier könnt ihr das gesamte Entertainment-Programm über eine Benutzeroberfläche komfortabel nutzen.

Neu bei MagentaTV im April: Swimming with Sharks

Swimming With Sharks - S01 Trailer (English) HD

Mit dabei: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, RTL+, DAZN, Mediatheken sowie die eigene MagentaTV-Megathek mit einer einzigartigen Auswahl an Originals und Exclusives und internationalen Top-Serien: Zu den MagentaTV Originals gehören zum Beispiel das deutsche Serien-Highlight Oh Hell und zu den MagentaTV Exclusives die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale.



MagentaTV gibt‘s auch unabhängig vom Internetanbieter als App oder Stick, in Verbindung mit Streamingdiensten zum attraktiven Vorteilspreis – flexibel monatlich kündbar. Alle weiteren Infos zu MagentaTV findet ihr hier .

Ist Breaking Bad für euch bis heute die beste Serie aller Zeiten?