Breaking Bad-Star hatte Herzinfarkt am Set und wurde von einem Arzt gerettet, der seinen ersten Tag hatte

Breaking Bad-Star Bob Odenkirk wäre beinahe beim Dreh von Better Call Saul gestorben. Am Set wurde er von einem unerfahrenen Arzt behandelt.

Vor knapp zwei Jahren ging das Breaking Bad-Spin-Off Better Call Saul in die letzte Runde. Darin war Bob Odenkirk als zwielichtiger Anwalt Jimmy McGill alias Saul Goodman zu sehen, der in Breaking Bad als wiederkehrende Figur seinen ersten Auftritt hatte. So sehr das Spin-Off von Kritik und Fans gefeiert wurde, gestaltete sich der Ableger für den Schauspieler jedoch nicht immer spaßig, denn beim Dreh der 6. Staffel erlitt Odenkirk einen Herzinfarkt am Set.

Wie er nun im Podcast Multiple Talking Women (via EW ) verriet, waren die Umstände dessen mehr als prekär. Denn der anwesende Arzt am Better Call Saul-Set, der sich Odenkirks gravierendem Fall mit Schnelligkeit und Präzision annehmen musste, hatte ausgerechnet an diesem Tag seinen ersten Set-Einsatz.

Breaking Bad-Star Bob Odenkirk wurde von unerfahrenem Arzt am Better Call Saul-Set gerettet

So erklärte Bob Odenkirk im Gespräch, dass sein Herz beim Dreh der Episode mit dem ironischen Titel Spiel und Spaß für einen Moment so langsam schlug, dass er "grau" geworden war und "aufhörte zu atmen". Als der anwesende Set-Arzt zur Hilfe gerufen wurde, sei dieser beim Anblick von Odenkirk jedoch "erstarrt" und ließ in Panik verlauten: "Oh nein".

AMC Bob Odenkirk in Better Call Saul

Auch wenn Odenkirk diese wenig ermutigenden Worte in dem schicksalhaften Moment nicht mehr hörte, da er bereits das Bewusstsein verloren hatte, wurde ihm später von der Situation berichtet. Dem Arzt gelang es schließlich, die notwendigen Schritte einzuleiten. Odenkirk wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht.

Set-Arzt entschuldigte sich später bei dem Breaking Bad-Star Bob Odenkirk

Als Bob Odenkirk nach einigen Wochen genesen zum Set zurückkehrte, entschuldigte sich der Set-Arzt noch einmal bei ihm und erklärte Odenkirk die Situation:

Er sagte: 'Es tut mir so Leid, es war mein erster Tag, ich war vorher Feuerwehrmann. Ich hatte noch nie Herz-Lungen-Wiederbelebung ausgeführt. Ich habe immer nur gesehen, wie andere Leute es machen.'

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im April bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im April, die bei Netflix, Amazon, WOW und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 15 Streaming-Highlights der Serien findet ihr im April die großangelegte Sci-Fi-Videospiel-Verfilmung Fallout bei Amazon. Außerdem zeigt Netflix mit Ripley ein vielversprechendes Thriller-Remake mit Sherlock-Bösewicht und Robert Downey Jr. ist in The Sympathizer kaum wiederzuerkennen.