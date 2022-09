Breaking Bad wurde in einen süßen Pixar-Film verwandelt und das Ergebnis kriegt ihr nicht mehr aus dem Kopf

Neben wenig schwarzem Humor ist Breaking Bad düster und dramatisch. Ein YouTuber hat sich jetzt den Spaß erlaubt, die Kultserie in einen Trailer im fröhlichen Pixar-Style zu verwandeln.

Bei Breaking Bad denkt wahrscheinlich niemand an familienfreundliche Unterhaltung. Zu düster und abgründig war die Verwandlung des biederen Familienvaters Walter White (Bryan Cranston) in den gnadenlosen Drogenboss Heisenberg.

Vor kurzem ist jedoch laut Nerdist ein neues Video auf dem YouTube-Kanal Not Default Cartoons aufgetaucht, das die Serie in niedliche Pixar-Unterhaltung im skurrilen Fake-Animations-Style verwandelt. Schaut euch das Ergebnis am besten selbst an.

Breaking Bad im Pixar-Style sieht absolut bizarr aus

Für den Trailer, der mit sympathischem Voice-over und fröhlicher Musikuntermalung daherkommt, wurden die Gesichter der Figuren durch einen schrägen Animationsstil ersetzt. Das Ergebnis sieht süß und gleichzeitig komplett verstörend aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Durch den Mix aus dem ausgelassenen Stil und den trotzdem teilweise düsteren Breaking Bad-Szenen sieht der Trailer wie der Alptraum eines oder einer überarbeiteten Pixar-Angestellten aus. Eine ganze Staffel davon würden wir uns vermutlich trotzdem anschauen.

Nach dem Breaking Bad-Finale ist auch Better Call Saul dieses Jahr nach 6 Staffeln zu Ende gegangen. Bei Netflix könnt ihr zurzeit alle Staffeln der Hauptserie und des Spin-offs im Abo streamen.

Podcast: Ist Breaking Bad immer noch die beste Serie aller Zeiten?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch fast 10 Jahre nach dem Finale ist Breaking Bad für viele eine der besten Serien aller Zeiten. Passend zum Start der letzten Staffel des Spin-offs Better Call Saul tauchen wir nochmal tief in die Hauptserie ein und besprechen, was Breaking Bad so großartig macht. Neben den unvergesslichsten Szenen gehen wir im zweiten Teil auf Serien ein, die nach Breaking Bad erschienen sind und sich mit dem Hit-Phänomen vergleichen lassen.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wie findet ihr den Fake-Trailer zu Breaking Bad im Pixar-Style?