Brooklyn Nine-Nine bei Netflix: In wenigen Wochen kommt endlich die 7. Staffel

Schon bald erscheinen endlich neue Folgen von Brooklyn Nine-Nine bei Netflix. Alles zum Termin der 7. Staffel der Comedy-Serie erfahrt ihr hier.

Brooklyn Nine-Nine ist in den USA bereits zu Ende gegangen. Bei Netflix in Deutschland hinken Abonnent:innen jedoch noch um einiges hinterher. Dort standen bislang nur die ersten sechs von acht Staffeln der Abenteuer von Jake, Holt und Co. zum Streamen bereit. Das ändert sich bald.



Brooklyn Nine-Nine Staffel 7 kommt im Februar zu Netflix

Lange müssen wir nicht mehr warten. Nach Angaben des Streaming-Dienstes kommt Brooklyn Nine-Nine Staffel 7 am 6. Februar 2022 zu Netflix.

Eine schlechte Nachricht gibt es allerdings. Denn die Staffeln sind zuletzt immer kürzer geworden. Bestanden sie früher mal aus bis zu 23 Episoden pro Season, umfasst Staffel 7 nur noch 13 Folgen.

Schaut euch den Trailer für Staffel 7 an:

Brooklyn Nine-Nine - S07 80s-Style Trailer (English) HD

Auch in Staffel 7 geht es wieder um den Alltag von Jake Peralta (Andy Samberg), Amy Santiago (Melissa Fumero), Raymond Holt (Andre Braugher) und ihren Kolleg:innen im fiktiven 99. Revier der Polizei von New York City. Auf Chelsea Perettis Gina müssen wir aber auch diesmal verzichten, nachdem die Darstellerin die Sitcom in Staffel 6 verlassen hatte.

Wann kommt die finale 8. Season zu Netflix?

Nummer 7 ist aber nur die vorletzte Staffel von Brooklyn Nine-Nine. Das Serienfinale lief in den USA zwar bereits im September 2021. Es wird aber noch eine Weile dauern, bis die neuen Folgen in der Flatrate in Deutschland gestreamt werden können. Wahrscheinlich ist, dass Brooklyn Nine-Nine Staffel 8 im Januar 2023 zu Netflix kommt.

Brooklyn Nine-Nine: Wo du jetzt schon das Finale streamen kannst

Fans müssen aber nicht so lange warten, wenn sie jetzt schon wissen wollen, wie die Serie ausgeht. Bei Anbietern wie Amazon * und Apple können ihr die komplette 8. Staffel bereits kaufen.

pro Folge bezahl ihr 2,99 Euro

der Staffelpass für die ganze 8. Season kostet bei Amazon * 16,99 Euro

Sobald Staffel 8 auch bei Netflix erscheint, erfahrt ihr es natürlich hier bei Moviepilot.

Sobald Staffel 8 auch bei Netflix erscheint, erfahrt ihr es natürlich hier bei Moviepilot.

