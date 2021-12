Diese 10 Serien-Enden haben uns 2021 aufgeregt und begeistert

Von Lucifer, Haus des Geldes, Brooklyn Nine-Nine und vielen weiteren Serlien-Lieblingen mussten wir dieses Jahr Abschied nehmen. 10 Serien-Enden haben uns 2021 besonders beschäftigt.

Nachdem wir uns im vergangenen Jahr bereits von großen Serien-Hits wie Supernatural, Dark und Modern Family trennen mussten, hielt auch das Jahr 2021 wieder zahlreiche emotionale Serien-Abschiede für uns bereit. Dabei endeten gleich mehrere beliebte Serien, die uns über Jahre hinweg begleitet haben, wie Brooklyn Nine-Nine, Shameless und Haus des Geldes.



Serien-Enden können begeistern, versöhnen, überraschen oder aufregen. Die 10 größten Serienenden des Jahres, die uns berührt und mitgenommen haben, haben wir für euch zusammengetragen. Sind eure Lieblingsserien auch dabei?

Serien-Ende 2021: Berührender Abschied für den Netflix-Underdog Atypical

© Netflix Atypical

Von den unzähligen Coming-of-Age-Serien, die in den vergangenen Jahren bei Netflix gestartet sind, war Atypical der liebenswerte Underdog, der sich nie in den Vordergrund gedrängt hat, am Ende einer jeden Staffel aber dank seiner emotionalen Intelligenz in Erinnerung geblieben ist. Bei den finalen Episoden war das nicht anders.

Die Geschichte des autistischen Sam Gardner (Keir Gilchrist), der sich auf dem Sprung ins Erwachsenenleben befindet, endet mit einer berührenden, tränenreichen Abschiedsrunde, die uns hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lässt. Einmal mehr tut die Serie das, was sie am besten kann: Sie blickt voller Empathie und Verständnis in die Innenleben aller Figuren und schafft daraus vielschichtige, greifbare Charaktere. (MH)

Serien-Ende 2021: Brooklyn Nine-Nine findet den perfekten Abschied

© NBC Brooklyn Nine-Nine

Mit Brooklyn Nine-Nine endete 2021 eine der besten Comedyserien der letzten Jahre. Für die finale 8. Staffel wurden im Zuge des öffentlichen Diskurses über Polizeigewalt in den USA im Vorfeld gravierende Änderungen angekündigt. Mit gerade mal 10 Episoden wandelt die Finalstaffel zwischen Nostalgie und Kritik, was nicht bei allen Fans für Begeisterung sorgte.



Trotz schwerer Themen wie Corona, Korruption und Polizeireform behält Brooklyn Nine-Nine im verkürzten Finale dennoch die gewohnte Leichtigkeit bei, wenn wir uns uns nach acht Jahren von Jake, Amy, Terry, Holt, Charles und Co. verabschieden. Bei einem letzten Heist beginnt die Jagd nach dem perfekten Abschied. Und den haben Fans auf jeden Fall bekommen. (MW)

Serien-Ende 2021: Ein experimenteller Abschied für Dear White People

© Netflix Dear White People

Mit Dear White People endete dieses Jahr nach vier Staffeln eine der besten Netflix-Serien überhaupt. Die Adaption des gleichnamigen Kinofilms von Justin Simien erzählte die Geschichte von schwarzen Student:innen, die die fiktive Winchester University besuchen und mit zahlreichen gesellschaftlichen Problemen konfrontiert werden.

Dear White People ist ein zur Serie gewordener Diskurs, der mal provokant, mal einfühlsam und immer eloquent die Lebenswelten seiner Figuren erforschte. Die letzte Staffel blickte aus einer Post-Corona-Zukunft im Musical-Gewand auf das Vergangene zurück. Ein gewagtes Experiment, bei dem die Serie noch einmal den Einfallsreichtum in der Umsetzung beweisen konnte, mit dem sie sich stets ihren aufwühlenden Themen angenähert hat. (MH)

Serien-Ende 2021: Ein poetisches Ende für Dickinson mit Hailee Steinfeld

© Apple TV+ Dickinson

Zuletzt sorgte Hailee Steinfeld in der Marvel-Serie Hawkeye als Kate Bishop für Aufsehen. Ihr bisher eindrucksvollster Ausflug auf die heimischen Bildschirme hat jedoch in einer anderen Serie stattgefunden: Dickinson. Drei Staffeln lang verkörperte sie dort die US-amerikanische Dichterin Emily Dickinson, die zu ihren Lebzeiten verkannt war.

Dickinson beschäftigt sich mit Emilys Kampf um Anerkennung in einer Welt, in der sie als Frau nichts zu sagen hat. Jahrhunderte beflügeln ihre Worte die Fantasie unzähliger Menschen. Dickinson schafft ein Gefühl dafür, welche tragischen, mitreißenden und berührenden Geschichten sich hinter diesen Worten verbergen. (MH)

Serien-Ende 2021: Good Girls endet nach Staffel 4 frustrierend offen

© NBC Good Girls

Frustrierte Mütter, die aus Geldsorgen in die Kriminalität abrutschen und damit nicht nur die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich ziehen, sondern dem örtlichen Gang-Oberhaupt (Manny Montana) Konkurrenz machen – es ist mir unbegreiflich, wie man Good Girls nicht lieben kann. Auf Netflix begeisterten Beth (Christina Hendricks), Ruby (Retta) und Annie (Mae Whitman) Millionen, eigentlich schien Staffel 5 von Good Girls so gut wie sicher.

Doch dann zog die US-Senderheimat NBC doch den Stecker. Nach 4 Staffeln voller Cliffhanger, überraschenden Wendungen und der unterhaltsamsten Frauenfreundschaft der letzten Jahre endet die Geschichte der Good Girls frustrierend offen. Und die internationale TV-Landschaft ist um eine witzige, spannungsgeladene und vor allem unfassbar liebenswerte Serie ärmer. (LL)

Serien-Ende 2021: Der Netflix-Hit Haus des Geldes sagt Bella Ciao

© Netflix Haus des Geldes: Der Professor im Finale

Nachdem die letzten Staffeln der maskierten Räuber die Höhen der ersten zwei Seasons nicht mehr erreichen konnten, gab die Serie im großen Netflix-Finale von Haus des Geldes nochmal alles. Eine große Beute und noch größere Gefühle durften wir dank dem Professor und seiner Crew ein letztes Mal einsacken, als das Gold die Zentralbank von Madrid endlich verließ.

Haus des Geldes zeigte sich selten so voller genüsslicher Twists wie in in Staffel 5B, wenn Räuber andere Räuber bestahlen und Masterminds sich in Sofas versteckten. Auch wenn die Haus des Geldes-Franchise-Zukunft gesichert ist, bekam die spanische Erfolgsserie hier, was sie verdiente: einen würdigen Abschied. (ES)

Serien-Ende 2021: Lucifer liefert ein perfekte Finale ab

© Netflix Lucifer endete mit Staffel 6

Nachdem Lucifer unzählige Male abgesetzt und dann doch wieder verlängert wurde, fand der Teufel nun mit Staffel 6 im Jahr 2021 doch sein Ende. Die Serie klärte endgültig die Frage, ob Lucifer (Tom Ellis) und Chloe (Lauren German) füreinander bestimmt waren und ob Lucifer auf die Erde, als Gott in den Himmel oder doch zurück in die Hölle gehörte.

Dem Lucifer-Finale gelang dabei das Unmögliche: ein perfektes Finale, an was wir schon gar nicht mehr geglaubt hatten. Denn die unerwartet an Staffel 5 noch drangehängte 6. Staffel wirkte bei ihrer Ankündigung nur aufgepfropft, konnte mit Zeitreisen, Herzschmerz und Überraschungen aber verblüffenderweise doch das perfekte Mittelmaß zwischen Happy End und übermäßigem Taschentuch-Vorrat-Verbrauch finden. (ES)

Serien-Ende 2021: Pose bringt uns einen Abschied voller Tränen

© FX Pose

Die von Ryan Murphy produzierte Dramaserie Pose ist nicht nur ein bahnbrechender Meilenstein der Repräsentation transsexueller Menschen, sondern auch eine der besten Serien der letzten 10 Jahre. Drei Staffeln lang begleiteten wir das Haus of Evangelista durch die Höhen und Tiefen des Lebens im New York der 80er und 90er Jahre – und durften dabei so einige Tränen vergießen.

Wir schauten dabei zu, wie sie mit glanzvollen Kostümen und Performances beim Ball Preise abstaubten und sich trotz größter Widerstände einander Halt gaben. Am Ende der Reise schließen die Evangelistas ein Kapitel voller Verluste und Schmerz, aber auch Liebe, Hoffnung und Resilienz. Und Elektras bissige Shade-Sprüche werden wir besonders vermissen. (MW)

Serien-Ende 2021: Shameless endet nach 11 Staffeln kontrovers

© Showtime Shameless

In den vergangenen 10 Jahren haben wir den schamlosen Gallagher-Clan in unsere Herzen geschlossen und mit ihnen zahlreiche wilde Abenteuer in der South Side von Chicago erlebt. Nach 134 Episoden Shameless endete in diesem Jahr ihre Geschichte leider mit einem enttäuschenden und kontroversen Schwanengesang.

Ob Corona-Pandemie, Gentrifizierung oder der eigene Gesundheitszustand: In der 11. Staffel werden die Gallaghers nochmal mit zahlreichen Problemen konfrontiert. Wer allerdings einen Abschluss der zahlreichen Charaktergeschichten erwartet, wird enttäuscht sein. Denn Shameless hinterlässt uns nach dem niederschmetternden Finale mit vielen offenen Fragen ... und einem gebrochenen Herzen. (MW)

Serien-Ende 2021: Zoey's Extraordinary Playlist bekommt den verdienten Abschluss

© Roku Zoey's Extraordinary Christmas

Bei Sky blieb die Musical-Serie Zoey's Extraordinary Playlist hierzulande immer noch ein Geheimtipp. Die Entwicklerin, die plötzlich die Gefühle ihrer Mitmenschen in Lied-Form hören konnte, eroberte unser Herz. Als die Serie Anfang des Jahres nach Staffel 2 unvollendet abgesetzt wurde, war das ein echter Schock. Erst recht, weil die neue Season mit einer vielversprechenden Wendung endete.

Die Rettung vor unseren nie ganz abgeschlossenen musikalischen Gefühlsregungen brachte im Dezember gerade noch rechtzeitig der Abschlussfilm Zoey’s Extraordinary Christmas. Dieser führte die wunderbare Geschichte von Zoey mit einem Weihnachts-Medley zu einem Ende, das die Ausnahme-Serie als Geschenk an Serien- und Musical-Fans doch noch mit einer abschließenden Schleife verzierte. (ES)

Im Podcast: Die 21 besten Serien 2021

Das Serien-Jahr 2021 hat viele Highlights hervorgebracht. Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber blicken wir zurück und stellen euch kurz und knackig die besten Serien der letzten 12 Monate vor.



Max und Esther sowie ihr Gast, Filmstarts' Leinwand-Liebe-Moderator Sebastian besprechen ihre Lieblingsserien 2021 und die bestbewerteten Serien der Moviepilot-Community - von Netflix-Erfolgen über Marvel-Kracher bei Disney+ bis zu Streaming-Geheimtipps.