Brutale Sci-Fi-Action heute erstmals im TV: Härter als Deadpool, fast so witzig und viel spannender

Heute läuft der beinharte Sci-Fi-Reißer Boss Level zum ersten Mal im Fernsehen. Wir erklären euch, warum sich die Zeitschleifen-Action unbedingt lohnt.

Wenn ihr Sci-Fi, den Humor von Ryan Reynolds und Zeitschleifen-Filme mögt, solltet ihr heute Abend die TV-Premiere von Boss Level schauen. Das blutige und extrem unterhaltsame Actionfest bietet eine Mischung aus Edge of Tomorrow und Deadpool. Smokin' Aces-Regisseur und Bad Boys for Life Autor Joe Carnahan holte sich mit Hauptdarsteller Frank Grillo ein B-Movie-Ass an Bord, das ihr aus den MCU-Filmen kennt.

TV-Termin: Heute bei VOX um 22 Uhr

Heute bei VOX um 22 Uhr Da Boss Level ab 16 Jahren freigegeben ist, dürfte er auch ungeschnitten laufen

Boss Level bietet komplett entfesselte Zeitschleifen-Action

Boss Level - Trailer (Deutsch) HD

In Boss Level erlebt ein ehemaliges Mitglied eines Sondereinsatz-Kommandos dieselbe Situation immer wieder: Jeden Tag stirbt Roy (Grillo), nur um die Tortur erneut durchzustehen. Um den ewigen Kreis zu durchbrechen, muss er herausfinden, wer oder was dafür verantwortlich ist. Die Spur führt zu Clive Ventor, gespielt von Mel Gibson. Auch die übrige Besetzung kann sich sehen lassen: Martial-Arts-Legende Michelle Yeoh ist dabei, David Lynch-Liebling Naomi Watts und Hangover-Star Ken Jeong.



Die Ausgangslage klaut Boss Level natürlich vom Komödienklassiker Und täglich grüßt das Murmeltier mit Bill Murray. In den letzten Jahren kam das Zeitschleifen-Konzept in Mode: Horrorfilme (Happy Deathday) nutzten es, Science-Fiction-Filme (Edge of Tomorrow) oder RomComs (Palm Springs).

Was ist so gut an dem Deadpool-Bruder Boss Level?

Die Lässigkeit, mit der sich Frank Grillo durch die Welt ballert, erinnert stark an Deadpool. Beide Hauptfiguren können sich in lebensgefährliche Schießereien stürzen, ohne sich vor den fatalen Konsequenzen fürchten zu müssen. Deadpool heilt in Sekundenschnelle; Roy wacht nach jedem Tod neu auf, sein Leben wird zurückgesetzt. Kopfschüsse, Amputation und selbst zerfetzende Explosionen tun zwar weh (und sehen eklig aus), sind aber letztlich egal. Beide Filme bauen ihr Comedy-Konzept auf diesem blutigen Slapstick auf.

Was Boss Level Deadpool voraus hat: eine Handlung mit echter Tragweite. Denn nachdem wir und Roy uns in der brutalen Gangster-Welt lange genug ausgetobt haben, entwickelt der Film tatsächlich große Spannung.