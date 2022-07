Captain America 4 lebt: Marvel überrascht mit zentraler Entscheidung für MCU-Blockbuster

Captain America 4 macht endlich Fortschritte. Nachdem lange Zeit kein Lebenszeichen von der Marvel-Fortsetzung mit Anthony Mackie zu vernehmen war, steht jetzt der Regisseur fest.

Über ein Jahr ist seit der Ankündigung von Captain America 4 ins Land gezogen. Im nächsten Teil der Marvel-Reihe wird Anthony Mackie als Captain America zu sehen sein, nachdem er Steve Rogers' Vermächtnis in der Serie The Falcon and The Winter Soldier akzeptiert hat, Diese wurde letztes Jahr bei Disney+ veröffentlicht.

Nun wissen wir endlich, wer den neuen Captain America-Film in Szene setzt. Wie der Hollywood Reporter berichtet, vertraut Marvel Studios in die Vision eines noch relativ unbekannten Filmemachers: Julius Onah. Der nigerianische-US-amerikanische Regisseur ist am bekanntesten für The Cloverfield Paradox und Luce.

Captain America 4: Julius Onah inszeniert die Marvel-Fortsetzung mit Anthony Mackie

Obwohl der Sci-Fi-Kracher aus dem Cloverfield-Universum nicht das beste Aushängeschild ist, sollten wir Onah nicht unterschätzen. Seine Wurzeln hat er im Indie-Bereich, wohin er zuletzt mit dem 2019 erschienen Sozialdrama Luce zurückgekehrt ist. Der Film feierte in Sundance seine Premiere und erhielt überwiegend positive Kritiken.

Hier könnt ihr den Trailer zu Luce schauen:

Luce - Trailer (English) HD

Onah ist nicht der einzige spannende Indie-Name, der aktuell einen großen MCU-Blockbuster stemmt. Zuletzt sorgte das Franchise mit dem Engagement von Candyman-Regisseurin Nia DaCosta bei The Marvels für Aufsehen. Darüber hinaus konnte Bassam Tariq für das Blade-Reboot gewonnen werden. Zuvor hatte er das starke Drama Mogul Mowgli inszeniert, das 2020 im Panorama der Berlinale lief.

Captain America 4 wird von Malcolm Spellman geschrieben, der bereits Erfahrung mit der Figur gesammelt hat. Er fungierte als Head-Autor bei The Falcon and the Winter Soldier. Es ist also davon auszugehen, dass die Geschichte der Fortsetzung mehr oder weniger direkt an die Ereignisse der MCU-Serie anschließen wird.

Ein konkreter Kinostart für Captain America 4 steht noch nicht fest.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Was sagt ihr zur Regiewahl von Captain America 4?