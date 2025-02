Cassandra Staffel 2 auf Netflix: Regisseur will Sci-Fi-Hit unter einer Bedingung fortsetzen

Die deutsche Sci-Fi-Serie Cassandra ist als Netflix-Miniserie angelegt. Unter einer bestimmten Bedingung würde der Regisseur und Drehbuchautor aber trotzdem weitermachen.

Im Januar dieses Jahres ging die deutsche Sci-Fi-Serie Cassandra mit sechs Folgen bei Netflix online und stürmte auch sogleich die Charts des Streaming-Dienstes. Noch immer scheint großes Interesse am retro-futuristischen Black Mirror-Pendant mit Lavinia Wilson als Smart Home-KI zu bestehen. Doch wie stehen die Chancen auf eine 2. Staffel?

Cassandra Staffel 2: Das sagt der Macher zur Fortsetzung auf Netflix

Regisseur und Drehbuchautor Benjamin Gutsche (All You Need), das menschliche Mastermind hinter der Netflix-Serie Cassandra, sagte Folgendes gegenüber myself :



Cassandra ist als Miniserie angelegt. Für eine 2. Staffel muss eine Idee her, die es sich wirklich lohnt, zu erzählen. Ich freue mich, wenn die Serie ein Riesenerfolg wird und alle nach mehr schreien, aber erstmal ist das nicht geplant.

Bleibt also offen, ob sich die benötigte Idee erneut um Cassandra und Familie Prill drehen würde, oder sich als KI-Anthologie mit einem neuen Szenario beschäftigen könnte.

Für jetzt sollten sich Science-Fiction-Fans aber mit dem abgeschlossenen Format abfinden, auch wenn es einige offene Fragen gibt, auf die man sich noch fokussieren könnte. Es wäre allerdings nicht das erste Mal, dass Netflix eine Miniserie aufgrund hoher Nachfrage in eine reguläre Serie mit mehreren Staffeln verwandelt. Geschehen ist das zum Beispiel im Fall des Teen-Dramas Tote Mädchen lügen nicht und zuletzt der Dramedy Beef.

Podcast-Check: Lohnt sich Netflix’ Zero Day?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dystopische Sci-Fi-Alternativen zum Netflix-Hit Cassandra

Falls ihr ein Netflix-Abo habt und vor einer potenziellen 2. Staffel von Cassandra auf andere Sci-Fi-Formate mit dystopischem Touch umsteigen wollt, hat der Streaming-Dienst einiges im Angebot. So zum Beispiel die russische Serie Better Than Us, das langjährige Anthologie-Format Black Mirror von Charlie Brooker oder die Snowpiercer-Serienadaption.

Im Filmbereich bieten sich unter anderem der spanischsprachige Sci-Fi-Thriller Der Schacht oder die Bong-joon Hos Filmversion von Snowpiercer an.