Sci-Fi-Geheimtipp nach Cassandra bei Netflix: Düstere Zukunftsvision, in der Krieg zwischen Robotern und Menschen droht

Wenn ihr nach dem neuen Netflix-Hit Cassandra Sci-Fi-Nachschub sucht, könnt ihr bei dem Streaming-Dienst eine weitere Serie über Roboter in der Zukunft streamen. Darin droht der Ausbruch eines Kriegs.

Bei Netflix hat sich die neue deutsche Sci-Fi-Serie Cassandra nach dem Release zum Streaming-Hit entwickelt. Seit Tagen hält sich die Serie über ein Smart Home, das für eine Familie außer Kontrolle gerät, unter den obersten Plätzen der Streaming-Top-10.

Wenn ihr alle sechs Folgen der abgeschlossenen Miniserie schon durchgebingt habt, haben wir für euch noch einen Sci-Fi-Geheimtipp. Bei Netflix könnt ihr direkt eine weitere Serie streamen, die stärker auf den Science-Fiction-Aspekt setzt als Cassandra: die russische Produktion Better Than Us.

Sci-Fi-Tipp nach Cassandra bei Netflix: Darum geht es in Better Than Us

Die Story der Serie spielt in der nahen Zukunft des Jahres 2029. Hier leben Menschen und Roboter im Alltag zusammen, während die künstlich erschaffenen Zeitgenossen als persönliche Fahrer oder Sicherheitsleute tätig sind. Als ein Roboter eines Tages einen Mord begeht, will eine Rebellengruppe den Maschinen den Krieg erklären. Der Wissenschaftler Georgy (Kirill Käro) und seine Roboter-Assistentin geraten schließlich zwischen die Fronten.

Moviepilot-Community bewertet Better Than Us besser als Cassandra

Bei den Moviepilot-User:innen kommt die russische Science-Fiction-Serie mit 147 Bewertungen auf einen Wertungsschnitt von 6,4 von 10 Punkten. Im Vergleich dazu liegt Cassandra mit 5,9 Punkten bei derzeit 48 Bewertungen qualitativ hinten. Ein Blick auf die bisher noch ziemlich unbekannte Serie aus Russland könnte sich also lohnen.

Erfahrt in unserem Moviepilot-Podcast Streamgestöber noch mehr Serien-Tipps für Februar:

Ursprünglich bestand die Sci-Fi-Serie übrigens aus 2 Staffeln mit jeweils acht Folgen. Nachdem Netflix die Rechte an Better Than Us erworben und sie als erstes russisches Serien-Original veröffentlichte, wurden die Episoden zu einer Staffel mit 16 Episoden zusammengefasst.