Chaotische Thor 4-Dreharbeiten verwirrten Natalie Portman und Tessa Thompson: "Weißt du, was hier gerade passiert?"

Für Natalie Portman und Tessa Thompson war der Thor 4-Dreh eine einzigartige, aber auch verwirrende Erfahrung. Die beiden Freundinnen konnten sich aber gegenseitig helfen.

Thor 4: Love and Thunder ist eine geballte Ladung an aberwitzigen Szenen, Storylines und Cameos. Die geballte Ladung an umgesetzter Kreativität ist nicht zuletzt der einzigartigen Herangehensweise von Regisseur Taika Waititi geschuldet. Die kann beim Marvel-Dreh aber auch für ziemliche Verwirrung sorgen, wie die MCU-Stars Natalie Portman und Tessa Thompson im Moviepilot-Interview offenbarten.

Im Thor 4-Chaos halfen sich Natalie Portman und Tessa Thompson gegenseitig

Dabei erklärte Jane Foster/Mighty Thor-Darstellerin Portman, wie ungewöhnlich sich ein Waititi-Dreh anfühlt:

Ein Taika-Waititi-Filmset ist anders als jede Erfahrung, die ich bisher gemacht habe. Es gibt so viel Improvisation und Spaß, alles ist sehr locker und kreativ. Einfach eine sehr spannende Umgebung. Es war toll, wieder mit [...] Tessa zu arbeiten. Beim Dreh von [Alex Garlands Sci-Fi-Film] Annihilation wurden wir echte Freundinnen.

© Disney Tessa Thompson und Natalie Portman in Thor 4

Diese Freundschaft war für den Überblick am Set offenbar auch bitter nötig. Denn die Kehrseite der sprudelnden Kreativität ist wohl das organisatorische Chaos, wie Valkyrie-Schauspielerin Thompson durchblicken lässt.

Es gibt eine gewisse Menge an Chaos und manchmal etwas Verwirrung. Es war super, Natalie dabei zu haben und zu fragen: “Weißt du, was hier gerade passiert?” – “Nein, keine Ahnung.” Bei [Thor 3] hatten Taika und Chris [Hemsworth] viel Zeit miteinander verbracht und waren beide echt im Flow. Da brauchte ich eine Weile, um mich zu orientieren.

Tessa Thompsons Vertrauen zu Natalie Portman machte den Thor 4-Dreh grandios

Die Orientierungslosigkeit ließ sich laut Thompson mit Portmans Hilfe gut lindern. Und gerade in ihren gemeinsamen Szenen sorgte das Vertrauen zwischen ihnen für eine sehr leidenschaftliche Herangehensweise.

Es macht so viel Spaß, in dem ganzen Chaos diesen kreativen Geist zu haben. Aber das geht nur, wenn man seinem Gegenüber auch völlig vertraut. Und es war toll, sich [mit Natalie] zu fragen: “ Ok, wie machen wir das? Wie fangen wir den Geist ein und bringen das rüber, was wir in der Szene kommunizieren wollen?"

Schaut euch hier den Trailer zu Thor 4 an:

Thor: Love and Thunder - Trailer (Deutsch) HD

Wann kommt der Marvel-Blockbuster Thor 4 ins Kino?

Ob sie diesen hohen Anspruch umsetzen konnten, dürfen Fans ab jetzt selbst beurteilen. Thor 4 ist am

in den deutschen Kinos gestartet. Und profitiert dort hoffentlich von der kreativ-chaotischen Energie seines Drehs.

Ms. Marvel im Podcast: Eine junge Heldin revolutioniert bei Disney+ das MCU

Mit der neuen MCU-Serie Ms. Marvel will Disney+ seine Superheld:innen revolutionieren. Denn die 16-jährige Kamala Khan ist nicht nur die erste muslimische Heldin von Marvel, sondern auch ein waschechtes Fan-Girl mit eigener Coming-of-Age-Geschichte. Wir haben uns das im Serien-Check der ersten 2 Folgen genauer angesehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Teenie-Comedy schlägt neben den Avengers völlig neue Töne an und wir erforschen, was konkret die neue Marvel-Serie so besonders macht. Außerdem empfehlen wir ähnliche Filme und Serien.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von Thor 4?