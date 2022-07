Thor 4 enthüllt im Abspann komplett neuen Marvel-Helden – mit genialer Besetzung

Thor 4: Love and Thunder führt eine völlig neue Figur ins Marvel Cinematic Universe ein. Wer der mächtige Superheld ist und welcher Schauspieler ihn verkörpert, erfahrt ihr hier.

Achtung: Jetzt folgen Spoiler!

In der Mid-Credit-Szene von Thor 4: Love and Thunder dürfen wir den legendären Superhelden Herkules im Marvel Cinematic Universe begrüßen. Gespielt wird er von Ted Lasso-Star Brett Goldstein. In der Mid-Credit-Szene wird Herkules von Zeus (Russell Crowe) damit beauftragt, den Menschen im Namen der Götter Angst einzuflößen.

Doch der Reihe nach: Warum gibt Zeus Herkules überhaupt diesen Auftrag?



Herkules im MCU: Thor 4 stellt neuen Marvel-Helden vor

Im zweiten Akt des Films befinden sich Thor (Chris Hemsworth) und seine Crew im Olymp, wo sie auf Zeus treffen. Dieser wird jedoch sehr lächerlich dargestellt und weigert sich, zusammen mit Thor den gefährlichen Bösewicht Gorr (Christian Bale) aufzuhalten. Die Situation eskaliert und Thor tötet Zeus mit seinem eigenen Blitz.

© Marvel Herkules in den Comics

In der Mid-Credit-Szene von Thor 4: Love and Thunder erfahren wir jedoch, dass Zeus überlebt hat und der Meinung ist, dass die Menschen den Respekt vor den Göttern verloren haben. Aus dem Grund gibt er Herkules die Aufgabe, den Normalsterblichen Angst einzuflößen. Herkules tritt seine Mission entschlossen an.

Neuer Marvel-Held in Thor 4: Wer genau ist Herkules?

In den Comics feiert der Halbgott sein Debüt in der ersten Ausgabe von Journey Into Mystery Annual aus dem Jahr 1965. Kreiert wurde die Figur von Stan Lee und Jack Kirby. Herkules' Fähigkeiten bestehen hauptsächlich aus Superstärke und Unsterblichkeit. Herkules ist ein Halbgott und der Sohn von Zeus. Wie in den Comics scheint er im MCU zuerst als Gegenspieler in Erscheinung zu treten, bevor er sich den Guten anschließt.

Ted Lasso-Star Brett Goldstein spielt Herkules im MCU

Verkörpert wird Herkules von Brett Goldstein, der für seine Rolle als Roy Kent in der Dramedy-Serie Ted Lasso bekannt ist. Roy Kent stellt sich als grimmiger Fußballspieler vor, ehe wir feststellen, dass sich hinter der Fassade ein verletzlicher und warmherziger Mensch versteckt. Von diesem Image könnte auch das MCU Gebrauch machen. Nicht zuletzt wirkt Herkules auf den ersten Blick ähnlich grimmig wie Roy Kent.



© Apple TV+ Brett Goldstein in Ted Lasso

Für Goldstein, der darüber hinaus in Serien wie Drunk History, Hoff the Record und Doctor Who mitgespielt hat, stellt die Herkules-Besetzung seine bisher namhafteste Rolle dar. Nun dürfen wir gespannt sein, wo er als Nächstes im MCU auftritt.



Wie hat euch der erste Auftritt von Herkules im MCU gefallen?