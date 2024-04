Charité springt in die Zukunft: Dann kommen Folge 3 und 4 im Ersten und in der ARD Mediathek

Heute kehrt eine der großen deutschen Serien ins Erste zurück. Bei Charité ändert Staffel 4 sich einiges. Was passiert und wie die Sendetermine aussehen, lest ihr hier.

Das weltweit angesehene Berliner Krankenhaus Charité blickt auf über 300 Jahre Geschichte zurück, es bietet also reichlich Futter für die Kreativität von Drehbuchautor:innen. Kein Wunder also, dass Charité bereits in die 4. Staffel geht. Am heutigen 9. April kehrt die Serie mit dem Auftakt von Staffel 4 ins Fernsehen zurück. Doch kommt mit den neuen Folgen eine Änderung auf euch zu, die die Serie in einem neuen Science-Fiction-Licht erstrahlen lassen.

Die Krankenhausserie wird zur Sci-Fi-Geschichte

Charité ist im Grunde eine Art Anthologie-Serie, denn jede Staffel spielt in einer anderen Epoche und bringt dementsprechend neue Geschichten und Gesichter mit. Staffel 1 setzte im Jahr 1888 an, Staffel 2 wandte sich der Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs zu und Nummer 3 sprang ins Jahr des Mauerbaus, also 1961. Dabei wurden, ähnlich wie in Babylon Berlin, historische und fiktive Figuren in die Handlung eingeflochten.

Staffel 4 von Charité betritt hingegen erzählerisches Neuland. Zum ersten Mal spielt die Krankenhausserie nicht in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft, um genau zu sein, im Jahr 2049. Eine Zukunft, die gar nicht so fern ist, wie man denken könnte.

Schaut euch hier den Trailer für die 4. Staffel an:

Charité - S04 Trailer (Deutsch) HD

Im Jahr 2049 wird an der Charité noch immer geforscht und behandelt und auch hier bringt die große Politik das Wirken der Ärzte durcheinander. Zu den neuen Hauptfiguren der Sci-Fi-Staffel zählt die Forscherin Maral Safadi (Sesede Terziyan), die als Leiterin des Instituts für Mikrobiologie mit kontroversen Gesundheitsreformen und unheimlichen neuen Erregern ringt.

Dann kommt Charité im TV – die Sendetermine

Die 4. Staffel von Charité besteht aus sechs Episoden, die alle diese Woche ausgestrahlt werden. Die Sendetermine im Ersten sehen wie folgt aus:

Folge 1 und 2 laufen am heutigen Dienstag ab 20:15 Uhr

Folge 3 und 4 laufen am Mittwoch ab 20:15 Uhr

Folge 5 und 6 laufen am Donnerstag ab 20:15 Uhr

Darüber hinaus wird am Dienstag nach der Staffelpremiere ab 21:55 Uhr die Dokumentation Hirschhausen – Medizin von morgen gezeigt, in der Medienmensch und Mediziner Eckart von Hirschhausen den Innovationen rund um die Götter in Weiß nachgeht.

Charité streamt in der ARD Mediathek

Wer die 4. Staffel von Charité schon jetzt sehen will, kann alle sechs Episoden in der ARD Mediathek streamen, ohne Anmeldung oder Abo. Die anderen drei Staffeln stehen natürlich auch bereit. Ihr müsst die vorherigen Folgen der Krankenhausserie aber nicht gesehen haben, um in Staffel 4 einzusteigen.

Zur weiteren Besetzung von Staffel 4 gehören neben Sesede Terziyan (WaPo Berlin) auch Angelina Häntsch (German Crime Story: Gefesselt), Adriana Altaras (Das perfekte Geheimnis ), Moritz Führmann (Briefe aus dem Jenseits ) und Jenny Schily (Das Geheimnis des Totenwaldes).