Charlize Theron enthüllt The Old Guard 2-Szene, die all ihren Mut gekostet hat: "Okay, wenn ich nie wieder einen Stunt mache"

The Old Guard 2 hat Charlize Theron besonders mit einer bestimmten Szene herausgefordert. Letztendlich wurde die Aktion jedoch zu ihrem liebsten Stunt des Fantasy-Films.

The Old Guard 2 hält sich seit Tagen eisern in den Netflix-Charts und begeistert zahlreiche Fans mit einer bildgewaltigen Mischung aus Fantasy und Action. Charlize Theron sorgt darin für nicht wenige nervenaufreibende Szenen, für die sich die Schauspielerin und Produzentin auch hinter den Kulissen mächtig ins Zeug legte. So sprach sie kürzlich über die wohl krasseste Sequenz des Films – die einen gewissen Helikopter beinhaltet.

Charlize Theron über die Helikopter-Szene in The Old Guard 2: "Verworren, psychologisch"

Wie Theron im Interview mit Variety verriet, sei die Helikopter-Szene ihre liebste Sequenz in The Old Guard 2. Der Weg zu dem bombastischen Endprodukt war jedoch nicht gerade einfach:

Wir haben es gegen Ende der Dreharbeiten gedreht und ich meinte, 'Oh mein Gott, wenn ich das hinbekomme, werde ich okay damit sein, wenn ich nie wieder einen Stunt mache.' Das hat nicht lange gehalten, aber es war verworren. Es war psychologisch. Die ersten zwei Wochen davon bestanden nur daraus, neben dem Pilot zu sitzen und Vertrauen aufzubauen. Es waren langsame Bewegungen. Am Ende hing ich von einem Helikopter herunter, also wen interessiert's?

Auch beim Dreh selbst sei ihr die Tragkraft des gefährlichen Stunts bewusst gewesen:

Ich hing in der Luft und meinte, 'Ich werde niemals aufhören können zu sagen, dass ich von einem Helikopter hing.'

Kommt The Old Guard 3 mit Charlize Theron?

Ob sich Charlize Theron noch einmal für die The Old Guard-Reihe mit waghalsigen Stunts auseinandersetzen muss, steht aktuell noch nicht fest. The Old Guard 3 wurde bisher von Netflix nicht bestätigt. Die Streaming-Zahlen versprechen bisher jedoch keine allzu schlechten Aussichten, auch wenn die Fantasy-Fortsetzung mit einer neuen Personalie auf dem Regiestuhl wird auskommen müssen.

Fans der Schauspielerin dürfen sich hingegen darauf freuen, Theron in Christopher Nolans Die Odyssee wiederzusehen. Sie übernimmt darin die Rolle der Zauberin Kirke. Das Abenteuer-Epos startet am 16. Juli 2025 in den deutschen Kinos.