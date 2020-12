Chilling Adventures of Sabrina Staffel 4: Neuer Trailer entfesselt Sabrinas Endgame

Zum Ende des Jahres veröffentlicht Netflix die finalen Folgen von Chilling Adventures of Sabrina. Jetzt ist ein neuer Trailer zu Staffel 4 erschienen, der es nochmal krachen lässt.

Mit der kommenden 4. Staffel geht Chilling Adventures of Sabrina zu Ende. Netflix hat die Serie im Juli abgesetzt, so dass es keine weiteren Folgen geben wird. Noch diesen Monat können sich Fans anschauen, wie Sabrina, Harvey und Co. gegen die letzten großen Gefahren im Finale antreten müssen.

Mehr dazu: Netflix-Schock: Horror-Hit Chilling Adventures of Sabrina plötzlich abgesetzt



Nachdem Netflix schon einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht hat, ist jetzt noch ein längerer Trailer zur 4. Staffel von Chilling Adventures of Sabrina erschienen. Die deutsche Version findet ihr etwas weiter unten in unserem Player.

Darum geht es im Finale von Chilling Adventures of Sabrina

In der 3. Staffel wurde schon angekündigt, dass die gefährlichen Eldritch Terrors (auf Deutsch: das schauerliche Grauen) Greendale heimsuchen. Sabrina selbst hat die Wesen durch ihre Zeitreisen auf den Plan gerufen wurden. Die 4. Staffel von Chilling Adventures of Sabrina wird dabei den Mythos von Lovecraft mit neuen kosmischen Horrorwesen erforschen.

Einen Vorgeschmack der finalen Sabrina-Folgen bekommt ihr im neuen deutschen Trailer:

Im Finale der 3. Staffel konnte Sabrina die Apokalypse noch abwenden. Dadurch kreierte sie jedoch ein Paradoxon, durch das in der Gegenwart jetzt 2 Sabrinas existieren. Eine Teenagerin in Greendale und eine, die als Königin die Hölle regiert.

Im neuen Trailer zur 4. Staffel ist auch wieder von der größten Bedrohung die Rede, die als "Die Leere" bezeichnet wird und das Ende allen Lebens bringen soll. Leidenschaftlich geht es aber auch zu, wenn Nick (Gavin Leatherwood) erklärt, dass Sabrina (Kiernan Shipka) und er ein gemeinsames Endgame hätten. Im deutschen Trailer wird daraus dann: "Sabrina Spellman, wir gehören zusammen!".

Die letzten 8 Folgen von Chilling Adventures of Sabrina stehen allen Netflix-Abonnent/innen ab dem 31. Dezember 2020 zum Streamen zur Verfügung.

Podcast für Sabrina-Fans: Wie gut ist der Netflix-Hexen-Horror?

Andrea, Matthias und Max diskutieren in der neuen Podcast-Folge von Streamgestöber - auch bei Spotify - über die besten Teenie-Serien bei Netflix:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Warum Netflix so gute Teenie-Serien und Jugendfilme macht, weshalb sich dort eher die Männer als die Frauen ausziehen und warum sich die beiden Staffeln Sex Education und alle drei Staffel Chilling Adventures of Sabrina lohnen, erfahrt ihr bei uns.