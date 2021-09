Chris Hemsworth quält sich für Action-Sequel, aber ein fauler MCU-Kollege stiehlt ihm die Show

In einem neuen Video zeigt Thor-Star Chris Hemsworth sein anstrengendes Training für das Netflix-Sequel Extraction 2. Für Lacher sorgt allerdings ein Kommentar

Manch Hollywood-Instagram-Account hat die Aura eines strengen, aber gerechten CrossFit-Coaches (hallo, Dwayne Johnson) und auch Chris Hemsworth gleitet gelegentlich in muskelkriegerische Posts ab. So auch sein neuster, in dem er seinen Trainings-Plan für die schweißtreibende Vorbereitung des Netflix-Sequels Tyler Rake: Extraction 2 erklärt und vorführt. Da kommt ein Kommentar seines faulen Marvel-Kollegen Josh Brolin gerade recht.

So sieht Chris Hemsworths Training für das Action-Sequel Extraction 2 aus

In dem heute Nacht erschienenen Video schlägt Chris Hemsworth auf einen Boxsack ein, als verstecke sich Thanos persönlich darin. Danach macht er noch eine Reihe anderer Übungen, die er im Post auflistet, darunter 50 Kniebeugen und 25 Push-ups. Das Ganze wird, wie Hemsworth nonchalant anmerkt, viermal wiederholt, unterbrochen von gnädigen 2-minütigen Pausen (nicht 3!).

Angesichts dieser (täglichen?) körperlichen Herausforderung sammelten sich unter dem Post des Thor-Darstellers die ehrfürchtigen Kommentare von Kollegen wie Aquaman-Star Jason Momoa (Zitat: "boss") und Marvel-Bösewicht Jake Gyllenhaal (gleich zwei (!) Flexed Biceps Emojis). Nur einer scherte aus.

Josh Brolins Antwort auf die Körperqualen des MCU-Kollegen

Thanos und Cable-Mime Josh Brolin sprach aus, was wahrscheinlich 6.285.120 der 6.285.126 Zuschauenden dieses Videos dachten:

Verdammt! Sobald ich diese Pizza hier gefuttert hab, mach ich das auch!

© Instagram Josh Brolins Kommentar

Josh Brolin, dessen Instagram-Präsenz ein angenehmes Verhältnis von aufreibenden Sauna-Sessions und anzüglichen Thanos-Bildern bietet, hat bisher leider noch kein Foto seiner Pizza gepostet. Aber wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Wann kommt Extraction 2 mit Chris Hemsworth?

Der Dreh von Extracion 2 beginnt im Herbst, wie der Regisseur Sam Hargrave Collider Anfang des Jahres verriet.

Bei Netflix könnte der Film dann im April 2022 aufschlagen, also fast genau 2 Jahre nach dem Start des Originals. Allerdings gibt es noch keine offiziellen Angaben dazu.

Freut ihr euch auf Extraction 2?