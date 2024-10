Christopher Lee kehrt als Saruman im neuen Herr der Ringe-Film zurück – aber anders als ihr denkt

Der verstorbene Christopher Lee wird durch einen Trick im kommenden Herr der Ringe-Film Die Schlacht der Rohirrim als Saruman zurückkehren.

Dass es in Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim ein Wiedersehen mit Saruman geben wird, ist uns spätestens seit Veröffentlichung des Trailers bewusst, in dem der Weiße Zauberer bereits zu sehen war. Wer Saruman seine Stimme leihen wird, war bisher jedoch noch ungewiss – allen voran, da Christopher Lee, der Saruman in Peter Jacksons Der Herr der Ringe- und Der Hobbit-Trilogien zum Besten gab, bereits 2015 verstorben ist.

Wie nun bekannt wurde, wird Christopher Lee dennoch als Saruman zurückkehren. Das soll durch einen Trick geschehen, der glücklicherweise nichts mit KI-Technologien zu tun hat.

Stimmaufnahmen von Christopher Lee werden für Saruman in Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim verwendet

Wie Die Schlacht der Rohirrim-Drehbuchautorin Philippa Boyens im Interview mit The One Ring erklärte, habe sie Christopher Lees Frau Birgit Kroencke vor ihrem Tod um die Verwendung von Archivaufnahmen Lees gebeten. Kroencke gab Boyens und dem restlichen Team ihren Segen:

[Kroencke] hat das gesagt, was Peter [Jackson] in seinem Herzen gefühlt hat, und zwar, dass Sir Christopher [Lee] das so gewollt hätte. Also haben wir uns seine Aufnahmen angehört, ich durfte dorthin zurückkehren und seine Stimme hören – nicht nur, wie er seine Drehbuchzeilen liest, sondern auch wie er mit uns redet, als wir aufgenommen haben.

Dabei sei laut Boynes eine Zeile aus Der Hobbit herausgestochen, die in abgewandelter Form für Die Schlacht der Rohirrim verwendet werden konnte:

Wir haben als Grundlage eine Zeile aus Der Hobbit genommen, die lautet, 'Brauchen Sie Hilfe, Milady?' Es war eine Version dieser Zeile und wir dachten, okay, das ist eine Zeile, von der er viele Takes gemacht hat. Können wir sie verwenden? Können wir einen neuen Dreh davon finden und sie ein wenig verändern? Und unser brillantes Team hat das geschafft. Aber es ist ein authentischen Stück von Christopher Lees Performance, das auf dieser Zeile basiert.

Auch wenn das Herr der Ringe-Team mit dem Gedanken gespielt habe, einen Schauspieler mit einer ähnlichen Stimmfarbe für Saruman in Die Schlacht der Rohirrim zu casten, konnten sie durch die Archivaufnahmen laut Boyens so dennoch Christopher Lees Stimme verwenden.

Wann kommt Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim ins Kino?

Ein Wiedersehen mit Christopher Lee als Saruman gibt es ab dem 12. Dezember 2024, wenn Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim in die Kinos einzieht. Bis dahin könnt ihr hier alles nachlesen, was ihr jetzt schon über den Fantasyfilm wissen müsst.

