Christopher Nolan soll für neues Abenteuer-Epos eine der berühmtesten Städte der Menschheitsgeschichte nachbauen

In wenigen Tagen sollen die Dreharbeiten zum neuen Christopher Nolan-Film starten. Für seine Umsetzung der Odyssee soll er nun sein eigenes Troja aufgebaut haben.

Filmemacher Christopher Nolan (The Prestige, Oppenheimer) ist für ambitionierte Dreharbeiten bekannt. So dürfte es eigentlich kaum verwundern, dass er offenbar weder Mühe noch Kosten scheut, wenn es darum geht, Homers abenteuerliche Odyssee auf die Leinwand zu bringen. Touristen in Marokko wollen nun eines seiner aufwendigen Sets an der historischen Weltkulturerbestadt Aït-Ben-Haddou entdeckt haben, wie ein beliebter Nolan-Fan-Account auf X unter die Leute bringt.

Was meint ihr? Sehen wir hier tatsächlich Christopher Nolans Nachstellung von Troja?

Christopher Nolans The Odyssey: Ein internationales Mammutprojekt

Die Schauplatzsichtung deckt sich mit der Liste der Drehorte, zu denen Variety kürzlich bereits das nordafrikanische Marokko zählte. Darüber hinaus wird im Vereinigten Königreich und auf der italienischen Insel Favignana gedreht, die bereits Homer für die Ziegeninsel des Zyklopen inspiriert haben soll. Die Dreharbeiten werden noch diesen Monat, also im Februar 2025, beginnen.

International ist auch der Cast für Nolans Odyssee, der sich hauptsächlich aus britischen und amerikanischen Schauspieler:innen zusammensetzt. Darunter Spider-Man-Darsteller Tom Holland und Dune-Star Zendaya sowie Matt Damon, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Charlize Theron, Elliot Page, Lupita Nyong’o und viele mehr.

Ein 2700 Jahre altes Abenteuer-Epos soll die Leinwand erobern

Homers fast 3000 Jahre alte Erzählung aus dem antiken Griechenland schildert die Irrfahrten des Odysseus. Auf seinem Seeweg nach Hause begegnen ihm viele Prüfungen, wie ein menschenfressender Zyklop, eine Zauberin, die Teile seiner Crew in Schweine verwandelt, und die betörenden Sirenen mit ihrem gefährlichen Gesang.

Welche Stationen der epischen Odyssee es in Nolans Filmversion schaffen werden, oder ob er sich auf einen bestimmten Fokus konzentrieren wird, ist bisher nicht bekannt. Mit 24 Büchern beziehungsweise Gesängen, die aus über 12.000 Versen bestehen, mangelt es immerhin nicht an Auswahl.