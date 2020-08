Christopher Nolans Tenet: Der Titel des Blockbusters hat eine besondere Bedeutung

Heute startet endlich Tenet in den deutschen Kinos. Aus dem Titel des Films schlau zu werden, ist gar nicht so einfach. Wir gehen der Bedeutung auf den Grund.

Mehrmals wurde der Kinostart von Tenet verschoben. Heute aber ist der große Tag gekommen und ihr könnt den neuen Christopher Nolan-Blockbuster endlich sehen. Schon vorab wirft der Titel Fragen auf: Was bedeutet eigentlich Tenet und wie spiegelt sich diese Bedeutung im Film?

Die Werke von Nolan sind traditionell von Rätseln umgeben. Im Fall von Tenet mit John David Washington und Robert Pattinson war bis zum Kinostart kaum etwas zur Handlung bekannt, was das Mysterium nur forciert. Wir bringen für euch ein wenig Licht ins Dunkel.

Tenet von Christopher Nolan dem Rätsel auf der Spur

Der Begriff Tenet hat seinen Ursprung im Lateinischen und bedeutet so viel wie Grundsatz oder Glaubenssatz. Christopher Nolan persönlich verriet laut Esquir e, dass den Namen Tenet im Film eine bestimmte Organisation trägt - jene, für die John David Washington in Aktion tritt, um den Dritten Weltkrieg aufzuhalten.

Jetzt im Kino: Seht den Trailer zu Tenet!

Nun liegt die Vermutung nahe, dass Tenet im gleichnamigen Film auf einem Glaubenssatz aufgebaut ist, nach dessen Vorgaben die Mitglieder handeln. Dieser ist vielleicht nicht religiöser, dafür aber sicherlich humanistischer Natur. Schließlich geht es um das Überleben der Menschheit.

An der Stelle schließt sich übrigens ein Kreis zu Nolans Sci-Fi-Hit Interstellar, gleichwohl dieser natürlich ein anderes Genre beackert. Hier ist es Matthew McConaughey, auf dem alle Hoffnungen für unseren Planeten ruhen.

Tenet und das Spiel mit der Zeit

Tenet ist daneben auch Palindrom. Das heißt: Das Wort ergibt von vorne wie von hinten gelesen (den selben) Sinn. Jene Eigenart können wir tatsächlich in den Kontext des Plots setzen.

Wie zuvor schon mehrere Christopher Nolan-Filme beschäftigt sich der Film nämlich mit dem Faktor Zeit. In Inception vergeht die Zeit in der Traumwelt anders als in der Realität, Memento erzählt einen Handlungsstrang chronologisch rückwärts und Dunkirk konfrontiert uns mit drei Zeitlinien, die einander überlappen.

Tenet wiederum entfacht nun vereinfacht ausgedrückt einen Krieg zwischen der Zukunft und der Gegenwart (bzw. Vergangenheit). Eine wichtige Rolle spielt dabei das Prinzip der Inversion, also Umkehrung. Je nachdem, welche Perspektive wir einnehmen, feuert eine Pistole also zum Beispiel einen Schuss ab oder das Geschoss kehrt quasi zurück in die Waffe zurück. Der Tenet-Trailer visualisierte das "Phänomen" vorab anhand einer Auto-Verfolgungsjagd.

Tenet: Ein Palindrom und die Inversion

Das Wort Tenet selbst spiegelt durch seine Zusammensetzung der Buchstaben die filmische Inversion. Das "T" und das "E" zu Anfang stehen so für die Gegenwart, das "E" und das "T" am Ende für die Zukunft. Am Punkt des "N" prallen die Dimensionen aufeinander. Dort wird die Manipulation der Zeit veranlasst und hier endet sie womöglich auch.

Interessant insoweit ist auch ein frühes "zweigeteiltes" Poster zu Tenet. Während die eine Hälfte normal aussieht, sind auf der anderen sowohl der Protagonist als auch das "E" und das "T" des Schriftzugs buchstäblich auf den Kopf gestellt. Der Bruch erfolgt genau beim "N".

Mit dem Begriff Tenet lässt sich abseits seiner eigentlichen Bedeutung also prächtig spielen, Christopher Nolan legt ihn sich praktisch für seine Zwecke zurecht.

Tenet läuft seit heute, dem 26. August 2020, in den deutschen Kinos.

