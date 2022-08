Cobra Kai Staffel 5 holt die gefährlichste Figur des Karate Kid-Universums zurück und so sieht sie aus

In der neuen Cobra Kai-Staffel kehrt Sean Kanan als Mike Barnes aus Karate Kid III zurück. Auf einem neuen Bild könnt ihr euch den gefährlichen Rückkehrer schon mal anschauen.

Die 5. Staffel Cobra Kai kommt im September zu Netflix und bringt eine der gefährlichsten Figuren des gesamten Karate Kid-Universums zurück. Der aus Karate Kid III - Die Letzte Entscheidung bekannte Sean Kanan wird in seiner Rolle als Kampfmaschine Mike Barnes dabei sein.

Auf einem neuen Bild könnt ihr euch die Figur Jahrzehnte nach dem dritten Teil der Filmreihe anschauen.

Schaut hier noch den Trailer zu Cobra Kai Staffel 5:

Cobra Kai - S05 Ankündigungs-Trailer (Deutsche UT) HD

Rückkehr von legendärer Karate Kid-Figur ergibt Sinn für Cobra Kai Staffel 5

Per Twitter hat der Karate Kid-Schauspieler selbst das Bild von sich als Mike Barnes in der kommenden Staffel der Netflix-Serie geteilt:

Im dritten Karate Kid-Teil wurde die Figur als bester und brutalster Karate-Kämpfer eingeführt, den es für Geld zu kaufen gibt. Terry Silver rekrutiert ihn im Film, um das schwer angeschlagene Karate Kid-Dojo wieder an die Spitze zu bringen.

Schaut hier noch eine Kampfszene mit Mike Barnes aus Karate Kid III:

In Cobra Kai fehlt Terry vor der 5. Staffel ein wichtiger Partner an seiner Seite, weshalb die Rückkehr von Mike Barnes genau zum richtigen Zeitpunkt kommen dürfte.

Alle neuen Folgen der 5. Staffel Cobra Kai kommen am 9. September zu Netflix.

Was versprecht ihr euch von Mike Barnes in der 5. Staffel Cobra Kai?