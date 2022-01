Cobra Kai Staffel 5 muss endlich die gefährlichste Figur des Karate Kid-Universums zurückbringen

Diese Figur könnte Daniel und Co. in Staffel 5 von Cobra Kai richtig weh tun. Es deutet vieles darauf hin, dass die Netflix-Serie den nächsten Schreckensschurken auspackt.

Spoiler zu Cobra Kai, Staffel 4: Die 4. Staffel Cobra Kai führt den fantastischen neuen Schurken Terry Silver ein. Silver verdrängt John Kreese, womit ein Schurken-Platz in der Kampfsport-Soap frei wird. Was für ein Zufall, dass es im Cobra Kai-Verse eine Figur gibt, die nur auf ihre "Reaktivierung" wartet. Ich rede nicht von Hillary Swanks Julie Pierce, deren Rückkehr in Cobra Kai ebenfalls sehr wahrscheinlich ist.

Nein, ich rede von Mike Barnes. In der Netflix-Serie wird kein Mensch böse geboren oder ist auf ewig zu Boshaftigkeit verdammt. Außer vielleicht diese Kampfmaschine. Wenn ihr Mike in die Augen schaut, entdeckt ihr nichts als Leere.

So tritt Mike Barnes vor über 30 Jahren im Cobra Kai-Verse auf

Er ist der weiße Hai unter den Endgegnern der Karate Kid-Geschichte. Karate Kid-Fans, die bis zum dritten Teil geschaut haben, lernen ihn als rücksichtslosen Kampfsport-Champion kennen. Er ist ein reines Rache-Werkzeug.



© Columbia Mike Barnes beim All Valley Turnier

Karate Kid 3 schließt direkt an die Ereignisse aus Teil 1 und 2 an. Daniel und Myagi kehren nach Los Angeles zurück, nachdem sie 9 Monate in Japan verbrachten. In diesem Zeitraum ging es für das Cobra Kai-Dojo steil den Bach runter. John Kreese sucht seinen reichen Kriegskameraden Terry Silver auf und Silver rekrutiert den besten und brutalsten Karate-Kämpfer, den es für Geld zu kaufen gibt: Mike Barnes.

Mit dieser Superwaffe will das Cobra Kai-Dojo den Titel zurückholen. Mike erweist sich bis dahin als folgsamer, vollkommen entmenschlichter Karate-Terminator, der aufs Gewinnen programmiert ist: Er will kämpfen und seinem Gegner bis zur unausweichlich eintretenden Niederlage möglichst viele Schmerzen zufügen. Von den Spitzen des unsympathischen Bürstenhaarschnitts bis zu wundgetretenen Zehnspitzen erfüllt er die "Strike First, Strike Hard. No Mercy"-Mentalität.

Hier zerstört Mike Barnes Daniel LaRusso:

Warum Mikes Barnes' Rückkehr in Cobra Kai Staffel 5 nur Sinn ergibt

Wie erwähnt: Mikes Weg ist eng verknüpft mit dem von Terry Silver, weshalb wir seine Rückkehr auch schon in Staffel 4 forderten. Das wäre vielleicht zu viel des Guten gewesen. Umso mehr bietet sie sich jetzt an. Terry Silver ist zwar mächtig, aber er hat keinen Partner, keinen Erfüllungsgehilfen mehr an seiner Seite. Diese Lücke kann, nein muss Mike füllen. Dazu passt auch das Statement von Showrunner Hayden Schlossberg zu Staffel 5:

Cobra Kai Staffel 5 beantwortet die immer wieder gestellte Frage: Was wäre passiert, wenn Daniel am Ende von Karate Kid 3 verloren hätte? Nerds im Valley, nehmt euch in Acht.

Die Autor:innen wollen also eine Art Parallel-Realität durchspielen. In dieser darf Mike Barnes nicht fehlen.

Cobra Kai Staffel 5: Was sagt der Mike Barnes-Darsteller selbst zur Rückkehr?

Darsteller Sean Kanan hat sich letztes Jahr schon optimistisch geäußert, berichtet Cinema Blend .

Ich glaube, die Macher*innen wollen jeden ins Boot holen. Mindestens 50 Menschen pro Tag fragen mich, ob ich in Staffel 4 zurückkehre. Ich glaube, es gibt eine gute Möglichkeit, aber ich kann weder bestätigen noch dementieren.

Dieser 5 Wochen alte Post zeigt, dass Kanan die Serie weiterhin verfolgt:

Cobra Kai: Die Rückkehr von Mike Barnes wäre eine Herausforderung für Cobra Kai

Kleiner, nicht wirklich überraschender Spoiler zu Karate Kid 3: Mike Barnes verliert gegen jede Wahrscheinlichkeit den entscheidenden Kampf mit Daniel. Die schmerzhafte Szene davor ist in Staffel 3 kurz zu sehen. Der typische Cobra Kai-Twist wäre, dass Mike nach der Niederlage zu sich, seinem inneren Frieden und Erkenntnis gefunden hat: Genau wie die einst fiesen, jetzt guten Rivalen Johnny Lawrence und Chozen (der ebenfalls wieder Teil der Serie sein wird, wie der Cliffhanger zeigt).

Da ist eigentlich nichts Gutes in diesem Mann. Aber wenn es jemand finden kann, dann die Cobra Kai-Autor*innen. Wir würden ihn als aufgeräumten Mann mittleren Alters wiedersehen, mit einem Gesicht wie ein Soap-Darsteller (Sean Kanan war jahrelang Darsteller bei Reich & und Schön). Aber sonst menschlich. Wir würden erfahren, was ihn so wütend machte.

Oder der sprichwörtliche Schlag auf den Hinterkopf hat gar nichts bewirkt und Mike prügelt in Staffel 5 alles zu Brei, was ich ebenfalls wahrscheinlich finde. So oder so wäre sein Auftritt spektakulär.

Cobra Kai muss diesen Karate-Roboter zurückkholen, um die Wirksamkeit seiner eigenen Formeln zu testen: Kann die Serie das Gute auch aus diesem scheinbar durch und durch bösen Biest herauskitzeln? Wenn ja, will ich das unbedingt sehen.

Hinweis: Diesen Artikel haben wir so ähnlich schon mal vor Staffel 4 veröffentlicht. Er ist jetzt aktueller als je zuvor.



Wollt ihr Mike Barnes in Staffel 5 sehen?