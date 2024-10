Concordia Folge 4 bis 6: Dann laufen die nächsten Folgen des Der Schwarm-Nachfolgers im TV

Heute Abend startet die Science-Fiction-Serie Concordia im ZDF, aber wer die Geschichte zu Ende schauen will, muss Sitzfleisch beweisen – oder streamen.

Künstliche Intelligenz und Überwachung gehören zu den zeitgemäßen Themen der neuen Science-Fiction-Serie Concordia – Tödliche Utopie. Heute startet die internationale Koproduktion beim ZDF und ist so etwas wie das "Der Schwarm von 2024".

In diesem Artikel findet ihr:

die spoilerfreie Handlung von Concordia

die Besetzung der Sci-Fi-Serie

die Sendetermine und das Streaming-Angebot

Concordia entwirft eine Sci-Fi-Utopie, die von einem Mordfall erschüttert wird

Die Geschichte ist in der fiktiven schwedischen Stadt Concordia angesiedelt, deren Name bereits die hohen Ziele der Einwohner:innen andeutet. Denn "Concordia" bedeutet im Lateinischen Einvernehmen oder Einklang und war zugleich der Name der römischen Göttin der Eintracht. In der Zukunftsvision wird das einvernehmliche Zusammenleben in Concordia durch eine umfassende Überwachung garantiert. Die Menschen in der utopischen Stadt haben an einem scheinbar freien und fairen Gesellschaftsmodell teil, in dem jede:r die gleichen Bildungschancen erhält und für alle Nöte gesorgt wird.

Am Jahrestag der Stadtgründung blickt man so stolz auf die Erfolge zurück, dass das Modell auch in Deutschland umgesetzt werden soll. Doch dann ereignet sich nach 20 Jahren der erste Mord in der Planstadt. Die als sicher geltende KI wird gehackt und manipuliert. Nun muss ein Ermittlerteam den Mord aufklären und das Datenleck schließen, damit das Vorhaben, Concordia nach Deutschland zu bringen, gelingt. Dabei stößt das Team jedoch auf Geheimnisse rund um die Gründung des utopischen Projekts.

House of the Dragon-Star Nanna Blondell gehört zur Besetzung von Concordia

Die Erinnerungen an eine andere Sci-Fi-Serie des ZDF kommen nicht von ungefähr. Concordia wurde nämlich unter anderem von Der Schwarm-Produzent Frank Doelger realisiert, Regie führt die ebenfalls Schwarm-erfahrene Barbara Eder. Nicholas Racz, Mike Walden und Isla van Tricht haben die Bücher geschrieben.

Die Besetzung von Concordia wartet mit englischsprachigen und heimischen Stars auf:

Ruth Bradley (Humans) spielt die englische Ermittlerin Thea Ryan

Nanna Blondell, die in House of the Dragon Drachenreiterin Laena Velaryon spielte, übernimmt die Rolle der Concordia-Mitarbeiterin Isabelle Larsson



Christiane Paul (FBI: International) verkörpert die Concordia-Schöpferin Juliane Ericksen



Jonas Nay (Wir sind jung. Wir sind stark.) gibt den radikalen Datenschutz-Aktivisten Leon

Wann läuft Concordia im ZDF? Alle Sendetermine der Sci-Fi-Serie

Concordia besteht aus sechs Episoden, die ab dem heutigen Sonntag, den 20. Oktober im ZDF ausgestrahlt werden. Im Gegensatz zu Der Schwarm wird die Science-Fiction-Serie nicht zur Primetime im Fernsehen gezeigt, sondern erst spät Abends. Die TV-Ausstrahlung wird auf zwei Tage verteilt, und zwar mit folgenden Sendeterminen:

Folge 1: Der Mord – Sonntag, 20. Oktober 2024, 22.15 Uhr



– Sonntag, 20. Oktober 2024, 22.15 Uhr Folge 2: Der Verdacht – Sonntag, 20. Oktober 2024, 23.00 Uhr



– Sonntag, 20. Oktober 2024, 23.00 Uhr Folge 3: Die "Faceless" – Sonntag, 20. Oktober 2024, 23.40 Uhr



Am Montag geht es dann weiter mit den Teilen 4 bis 6:

Folge 4: Geheimnisse – Montag, 21. Oktober 2024, 22.15 Uhr



– Montag, 21. Oktober 2024, 22.15 Uhr Folge 5: Auf der Jagd – Montag, 21. Oktober 2024, 23.00 Uhr



– Montag, 21. Oktober 2024, 23.00 Uhr Folge 6: Kein Weg zurück – Montag, 21. Oktober 2024, 23.45 Uhr

Seit September könnt ihr alle Episoden von Concordia auch in der ZDFmediathek streamen, das heißt, sie können ohne Abonnement und zusätzliche Kosten abgerufen werden.

