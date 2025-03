Das gab es bei Germany's Next Topmodel noch nie: Alle Models lehnen Job wegen Bodyshaming ab

Bei Germany’s Next Topmodel werden die Nachwuchstalente immer wieder zu Castings geschickt. Bei einem kam es jetzt zum Eklat.

Die Nachwuchsmodels werden bei Germany's Next Topmodel nicht nur von Heidi Klum auf Herz und Nieren getestet. Um ihr Können zu beweisen, werden sie während der Show immer wieder zu verschiedenen Castings geschickt. Auch in der aktuellen Staffel müssen sich die Kandidat:innen wieder Jobs ergattern. Bei einem Casting kommt es jetzt allerdings zu einer Situation, die es so noch nie in der Sendung gegeben hat.

Germany’s Next Topmodel: "Ich arbeite nicht für respektlose Menschen"

Für die Kandidaten stand am Mittwoch das Casting für das Magazin Approved an. Die Verantwortlichen waren auf der Suche nach sportlichen Männern, da das Shooting in einem Boxclub stattfinden soll.

Model Faruk ging selbstbewusst an die Sache ran und erzählte bei seiner Vorstellung seine persönliche Erfahrung mit Sport, denn er habe durch Bewegung viele Kilos verloren: "Mittlerweile bin ich an dem Punkt angelangt, wo ich mich komplett wohlfühle und mich liebe wie ich bin." Doch seine Euphorie wird bei der Entscheidungsverkündung gedämpft.

Oliver Rauh ist der stellvertretende Chefredakteur und gibt Faruk eine Rückmeldung: "Du hast uns von deiner persönlichen Geschichte erzählt. Nutze es, um noch ein bisschen selbstbewusster zu werden und noch ein bisschen mehr Workout zu machen." Faruk ist von diesem Feedback vor den Kopf gestoßen und verlässt wütend den Raum:

Der Kunde hat mich diskriminiert. Ich arbeite nicht für respektlose Menschen. Mich vor allen so runterzumachen, dass ich zu dick sei. Mit seinem Bierbauch den Mut zu haben, den Menschen zu sagen, nimm mal ab. Wenn er keinen Respekt hat, dann habe ich auch keinen Respekt.

Die anderen Kandidaten stehen hinter Faruk

Eine Entschuldigung von Rauh will Faruk nicht annehmen, er ist außer sich und gibt zu verstehen: "Ich will niemals für sie arbeiten. Wenn jedes Model seinen Mund hält, dann wird es immer Menschen geben, die abfällig und respektlos sind." Doch nicht nur von Faruk bekommt der Chefredakteur Gegenwind. Die anderen Kandidaten stellen sich gemeinsam hinter ihren Mitstreiter und stärken ihm den Rücken. Dafür lassen auch sie den Job sausen. Samuel erklärt die Gruppenentscheidung:

Das sehen wir alle so. Wir sind ein Team und wir stehen alle zueinander. Und in dem Moment, wo jemand sagt, der soll jetzt trainieren und der soll sich verändern, das ist nicht richtig. Wir werden hier wahrscheinlich noch oft ein ‚Das passt nicht‘ hören, aber ein ‚Das passt nicht, du musst dich verändern und sei jemand anderes‘ das ist diskriminierend.

Germany's Next Topmodel: Dann läuft die Show im TV

Germany's Next Topmodel läuft zweimal wöchentlich, mittwochs und donnerstags, um 20:15 Uhr, bei ProSieben. Die Show kann bei Joyn live gestreamt und dort anschließend gratis abgerufen werden.