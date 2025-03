Criminal Minds: Evolution Staffel 2 enthüllt die Wahrheit über Gold Star – das BAU-Team lag komplett falsch

Die Identität von Gold Star ist das große Rätsel, das alle Ereignisse der 2. Staffel von Criminal Minds: Evolution überschattet. In Folge 3 und 4 gibt es endlich Antworten auf die vielen Fragen.

Die Free-TV-Premiere der 2. Staffel von Criminal Minds: Evolution geht weiter. Sat.1 zeigt jeden Dienstag zwei neue Folgen der Krimi-Serie im Doppelpack. Heute Abend wartet ein ganz besonderes Kapitel auf uns. Denn wir kommen dem Serienkiller Gold Star einen großen Schritt näher und erfahren mehr Details über seine Identität.

Achtung, es folgen Spoiler!

Criminal Minds: Evolution Staffel 2 enthüllt in Folge 3 und 4 das Geheimnis um Gold Star

Die Suche nach Gold Star ist der übergreifende Handlungsstrang der 2. Staffel von Criminal Minds: Evolution. Doch wer verbirgt sich hinter der Identität des Serienkillers? Zu Beginn der 4. Folge wirkt es, als hätte das BAU-Team mit Jade Waters (Liana Liberato) einen Treffer gelandet. Oder ist sie doch nur eine Nachahmungstäterin?

Für jedes Auge, das Jade ihren Opfern heraussticht, sticht sie sich selbst ein Augen-Tattoo. Da sie nur zwei davon hat, kann sie unmöglich Gold Star sein. Oder etwa doch? Am Ende der 4. Folge der 2. Staffel von Criminal Minds: Evolution erfahren wir, dass es sich bei Gold Star nicht um eine einzelne Person, sondern ein Programm handelt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Criminal Minds: Evolution schauen:

Criminal Minds: Evolution - S02 Trailer (English) HD

Hinter diesem Programm stecken insgesamt fünf Menschen, die sich eine Vergangenheit teilen: Sie waren als Kinder in der Besserungsanstalt Stuart House und wurden vom Personal missbraucht. Das Trauma, das sie aus dieser Zeit davongetragen haben, wurde benutzt, um sie in Killer zu verwandeln. Manipulation folgt auf Manipulation.

Jade sowie Aiden Keller (Matthew Erick White) gehören dazu. Der Schlüssel, um Gold Star zu Fall zu bringen, könnte jedoch ein anderer Name sein: Damien Booth (David Garelik). Nicht zuletzt ist er der methodischste der Killer, die mit Gold Star in Verbindung stehen. Mit der Hilfe von Elias Voit (Zach Gilford) will ihn das BAU-Team schnappen.

Criminal Minds: Evolution Staffel 2: Wann kommen Folge 5 und 6 auf Sat.1 im Free-TV?

Macht euch auf eine etwas längere Wartepause gefasst. Die Ausstrahlung der 2. Staffel von Criminal Minds: Evolution wird erst am 1. April 2025 fortgesetzt. Erneut zeigt Sat.1 zwei Folgen direkt hintereinander. Folge 5 startet um 20:15 Uhr. Folge 6 folgt um 21:15 Uhr. Weitere Sendetermine stehen noch nicht fest.

Wenn ihr die 2. Staffel von Criminal Minds: Evolution lieber streamen wollt, habt ihr dazu momentan verschiedene Möglichkeiten. Nach der TV-Ausstrahlung landen die Folgen bei Joyn+ in der Mediathek. Darüber hinaus befindet sich die 2. Staffel bei Disney+ im Streaming-Abo. Paramount+ bietet derweil die komplette Originalserie an.