Criminal Minds jetzt komplett auf DVD - 324 Episoden, 15 Staffeln, 78 Discs

Criminal Minds ist erst im letzten Jahr zu Ende gegangen. Seit 2005 flimmert die Krimiserie über die Bildschirme. Jetzt gibt es die Serie komplett in einer Box.

Die Ermittler-Serie Criminal Minds aus dem Hause CB brachte es auf 15 Staffeln und gehört damit zu den langlebigen Kriminalserien der jüngsten TV-Geschichte. Über die Jahre - von 2005 bis 2019 - etablierte sich der Serien-Krimi als Quoten-Garant. Staffel 13 erreichte zum Beispiel im Schnitt knapp unter 10 Millionen Zuschauer in den USA.

Auch in Deutschland hatte und hat die Serie viele Fans. Die dürften nun zufrieden sein, denn Criminal Minds erscheint komplett in einer Box auf Blu-ray bzw. DVD. Eine Box, dass sind in diesem Fall 15 Staffeln, 324 Episoden, 78 Discs und 13.193 Minuten bewegte Bilder. Was will der Fan mehr?

Die komplette Criminal Minds-Box erscheint am 26. November 2020.

Das ist das Bonus-Material der Criminal Minds-Box

Hinter den Kulissen

Pannen vom Dreh

Audiokommentare

Zusätzliche Szenen

Criminal Minds: Das passiert in der Krimiserie

Criminal Minds blickt auf ein Team aus Profilern der Behavioral Analysis Unit (BAU) des FBI, die in Quantico, Virginia, ihr Hauptquartier hat. Jedes Team-Mitglied stellt seine ganz speziellen Fähigkeiten in den Dienst der Ermittlungen, um die Motivationen, Ziele und Sensibilitäten der Täter herauszuarbeiten.



Special Agent Jason Gideon (Mandy Patinkin) ist der beste Profiler der BAU, hat aber mit seiner Vergangenheit zu kämpfen. Zum Team gehörte bis zur 12. Staffel auch der erfahrende Special Agent Aaron ‘Hotch’ Hotchner (Thomas Gibson), der sich immer wieder bemüht, Beruf und Privatleben in Einklang zu bringen.

Was haltet ihr von Criminal Minds? Habt ihr euch die eine oder andere Staffel angeschaut?