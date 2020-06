Cyberpunk 2077 mit Keanu Reeves: Netflix entwickelt schon eine Serie

Das Spiel Cyberpunk 2077 ist noch gar nicht auf dem Markt, da kündigt Netflix schon eine Adaption an. Der Streaming-Dienst legt die Geschichte als Anime-Serie auf.

Cyberpunk 2077 gehört zu den Videospielen, die 2020 am sehnlichsten erwartet werden - der Umstand, dass Keanu Reeves darin eine tragende Rolle einnimmt, befeuert den Hype ganz besonders. Der Release wurde jedoch schon mehrere Male verschoben. Nach aktuellem Stand müssen wir uns bis zum 19. November 2020 gedulden.

Für alle, die den Termin kaum erwarten können, gibt es heute dank Netflix aber auch eine potentiell gute Nachricht: Mit Cyberpunk: Edgerunners entwickelt der VoD-Anbieter laut dem Hollywood Reporter jetzt eine Anime-Serie, die auf dem Game basiert.

Cyberpunk 2077 bei Netflix: Darum geht es

Das Setting der Serie ist offenbar an das des dystopischen Action-Rollenspiels angelehnt. Im Mittelpunkt des Originals steht ein Söldner namens V, dessen Geschlecht und Aussehen variabel anpassbar ist. Der Protagonist agiert in der futuristischen Metropole Night City, wo wir uns in sechs verschiedenen Regionen bewegen. Die fiktive kalifornische Stadt wird faktisch regiert von Großkonzernen und Gangs.

Die 1. Staffel soll aus 10 Folgen bestehen, als Regisseur ist Hiroyuki Imaishi an Bord. Die Entwickler von CD Projekt Red - zugleich die Macher hinter The Witcher 3 - unterstützen auch das Serien-Vorhaben, womit die Chancen gut stehen, dass Cyberpunk: Edgerunners den Geist der Vorlage einfangen kann. Der Netflix-Release des Animes ist aktuell für das Jahr 2022 vorgesehen.

Im Spiel schlüpft Keanu Reeves in die Rolle von Johnny Silverhand. Dieser wiederum gehört in dem Science-Fiction-Universum der musikalischen Rebellen-Gruppe Rockerboys an. Ob der Star aus Matrix und John Wick auch (als möglicher Sprecher) an der Adaption beteiligt sein wird, ist noch nicht bekannt.

