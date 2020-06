Matrix 4-Dreh: Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss sind endlich wieder zurück

Die Dreharbeiten zu Matrix 4 scheinen langsam, aber sicher wieder loszugehen. Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss und Neil Patrick Harris sind in Berlin eingetroffen.

Wie bei vielen anderen Film- und Serienproduktionen mussten aufgrund des Coronavirus auch die Dreharbeiten zu Matrix 4 unterbrochen werden. Im Februar starteten diese in San Francisco in den USA. Zuletzt sollte im Studio Babelsberg hier in Deutschland gedreht werden. Aufgrund des Lockdowns mussten Cast und Crew aber wieder abreisen.

Die Matrix-Trilogie bei Amazon Zum Deal Deal

Lange Zeit war unklar, wie es mit der Produktion des vierten Matrix-Films weitergeht. Vor ein paar Wochen erreichten uns schließlich die Nachrichten, dass die Kameras wieder ab Anfang Juli laufen. Ausgehend von einem kürzlich erschienen TMZ -Bericht sind Cast und Crew bereits ein paar Tage früher in Berlin eingetroffen.

Dreharbeiten zu Matrix 4 können wieder losgehen

Gesichtet wurden Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss, die in Matrix 4 als Neo und Trinity in die virtuelle Welt der Maschinen zurückkehren. Außerdem gibt es bei TMZ ein paar Schnappschüsse, die Neil Patrick Harris zeigen. Welche Rolle der aus How I Met Your Mother bekannte Schauspieler in der Fortsetzung übernimmt, ist bisher unklar. Hier findet ihr eine Liste des kompletten Matrix 4-Casts.

Schaut die wichtigsten Matrix 4-Infos im Video:

Matrix 4: Alles über die Reihe und die kommende Fortsetzung

Matrix 4 gehört damit zu den ersten großen Hollywood-Produktionen, die aus dem Corona-Lockdown zurückkehren. Der Kinostart wurde von Warner Bros. dennoch verschoben. Ursprünglich sollte der Film im Mai 2021 in die Kinos kommen. Nun startet Matrix 4 allerdings erst am 1. April 2022 in den USA.

Das hat Lana Wachowski und ihr Team ausreichend Zeit, um die Fortsetzung in Ruhe fertigzustellen. Die Verträge der Schauspieler wurden bereits um acht zusätzliche Wochen verlängert. Danach geht Matrix 4 in die Post-Produktion und es sollte ebenfalls möglich sein, nächstes Jahr eventuell anfallende Reshoots zu drehen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Freut ihr euch auf Matrix 4 mit Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss?