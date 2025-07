Cyberpunk-Meisterwerk, das Matrix inspirierte, erhält Neuauflage: Teaser verspicht, was Fans seit 36 Jahren wollen

Ohne die Manga- und Anime-Serie Ghost in the Shell hätte es Matrix nicht gegeben. Jetzt kündigt ein spektakulärer neuer Trailer die nächste Adaption des Mangas für 2026 an.

Masamune Shirows Cyberpunk-Manga Ghost in the Shell erschien bereits 1989. Zehn Jahre, bevor die Wachowskis ihren Sci-Fi-Blockbuster Matrix veröffentlichten, dessen Stars die Anime-Adaption als Hausaufgaben ansehen sollten. Doch weder Mamoru Oshiis hervorragender Anime-Film, noch die darauf folgenden Serien übernahmen die Ästhetik oder den Ton der klassischen Manga-Vorlage ... bis jetzt. Matrix-Inspiration Ghost in the Shell erhält neuen Anime, der sich am Manga orientiert – hier ist der neue Teaser Aus dem Studio Science SARU, das auch den Netflix-Titel Dan Da Dan produziert, kommt jetzt eine brandneue Ghost in the Shell-Serie. Die nimmt Abschied von der sterilen Ästhetik und den realistischeren Charakter-Designs, die man zum Teil mit dem japanischen Sci-Fi-Franchise verbindet. Stattdessen übernimmt man den knubbeligen, comic-hafteren Stil aus dem Manga mit lauter unaufgeräumten Kabeln und jeder Menge knallbunter Farben, die man von den Manga-Covern kennt. Wie sehr Shirows Originalwerk als Vorlage dient, zeigt auch der brandneue Teaser-Trailer. Seht hier den neuen Teaser-Trailer zum kommenden Ghost in the Shell-Anime: Ghost in the Shell (2026) - Teaser Trailer 2 (Japanisch) HD Cyber-Ermittlerin Major Motoko Kusanagi von der Sektion 9 wird wohl auch weniger stoisch als in den Anime-Versionen sein, wenn man sich an die Original-Charakterisierung von Shirow hält. Seiner Manga-Vorlage* habe man sich im Rahmen dieser Anime-Version komplett verschrieben, bestätigte ein Produzent laut Anime News Network bei einem Panel auf der Anime Expo diese Woche. Regie führt erstmals Moko-chan, der sich unter anderem als Dan Da Dan-Storyboard-Künstler einen Namen gemacht hat. Das Drehbuch stammt von Toh EnJoe (Space Dandy) und Shuhei Handa (Scott Pilgrim hebt ab) zeichnet für das Charakterdesign nach Shirows Vorbild verantwortlich. Designlegende Hajime Sorayama (Sexy Robot) konnte zusätzlich für das im neuen Teaser enthüllte Serienlogo gewonnen werden. Hier das kunterbunte Poster zum neuen Ghost in the Shell: Online geht die mit Spannung erwartete Ghost in the Shell-Serie aus dem Hause Science SARU im Laufe des Jahres 2026. In welcher Anime-Season und auf welchem Streaming-Dienst steht noch nicht fest.

