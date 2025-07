Aliens, Geister und geklaute Genitalien: Die beste Anime-Serie 2024 geht heute auf Netflix weiter

Der Top-Anime 2024 war eine abgefahrene Sci-Fi-Serie, die hierzulande (unter anderem) bei Netflix gelandet ist. Dort ist jetzt auch die 2. Season zu sehen.

Im Herbst letzten Jahres überraschte die Anime-Serie Dan Da Dan mit abgefahrener Animation und einer noch abgefahreneren Story. So verdiente sich der Titel aus dem experimentellen Studio Science Saru den Top-Platz der Anime-Serien 2024.

In Deutschland ist Dan Dan Dan bei Netflix streambar, wo am heutigen Donnerstag, den 3. Juli 2025 auch die 2. Staffel online geht. Gleichzeitig haben Crunchyroll und ADN die Folgen als Simulcast im Anime-Katalog.

Anime-Highlight Dan Dan Dan auf Netflix: So geht es in Staffel 2 weiter

In Staffel 1 lernten wir den Nerd Ken 'Okarun' Takakura (Natsuki Hanae) und seine Klassenkameradin Momo Ayase (Shion Wakayama) kennen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Während er an Aliens, aber nicht an Geister glaubte, zweifelte sie die Existenz von Außerirdischen an, glaubte aber an Gespenster. Wie das Duo bald herausstellte, gibt es beide. Dabei wurde Okarun vor allem ein Yokai namens Turbo-Oma zum Verhängnis, die ihm kurzerhand die Genitalien raubte, welche nun Stück für Stück zurückerobert werden müssen.

Mit Staffel 2 von Dan Dan Dan wird die Manga-Vorlage von Yukinobu Tatsu weiter adaptiert. Erwartet werden können demnach der Cursed House Arc, in dem es Okarun und Momo in ein Spukhaus voller Geister verschlägt, und der Evil Eye Arc, in welchem ein mächtiges Wesen von Momos Kindheitsfreund Jiji (Kaito Ishikawa) Besitz ergreift.

Regie führt bei Dan Dan Dan Season 2 nicht länger Fuga Yamashiro, sondern der aus Spanien stammende Animationskünstler Abel Góngora, der bereits Animes wie Garo: Vanishing Line, Star Wars: Visions und Scott Pilgrim Takes Off mitinszeniert hat. Im Studio Science Saru war er darüber hinaus auch als Digital Animator an verschiedenen Projekten beteiligt.

Die ersten Folgen der jeweils 1. und 2. Season existieren übrigens auch als Filmzusammenschnitte namens Dan Dan Dan: First Encounter und Dan Dan Dan: Evil Eye.