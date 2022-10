Dahmer-Nachfolger und Teenie-Horror bei Netflix: Alle neuen Filme und Serien der Woche

Bei Netflix sind im Verlauf der Woche einige Filme und Serien eingetroffen. Darunter befindet sich auch das neueste Projekt vom Dahmer-Team, das ihr ab sofort streamen könnt.

Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer dominiert seit Tagen die Netflix-Charts und wird sich so schnell nicht aus der Top 10 des Streaming-Dients verabschieden. Die kreativen Köpfe hinter der Dahmer-Verfilmung haben jedoch schon eine neues Projekt am Start: The Watcher ist die nächste große True-Crime-Serie.



Einmal mehr haben sich Ryan Murphy und Ian Brennan zusammengeschlossen, um eine unbehagliche Geschichte auf Netflix zu erzählen. The Watcher handelt von einem Ehepaar, das drohende Nachrichten von einem Stalker erhält. Die Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten. Naomi Watts und Bobby Cannavale spielen die Hauptrollen.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Watcher schauen:

The Watcher - S01 Trailer (Deutsch) HD

Abseits von Dahmer: Der größte Netflix-Film der Woche hört auf den Namen The Curse of Bridge Hollow. Es handelt sich um eine Horrorkomödie, die sich um ein junges Mädchen dreht, das an Halloween aus Versehen einen bösen Geist entfesselt – und im Anschluss damit beschäftigt ist, das Chaos zu beseitigen, das sie angerichtet hat.

Nachfolgend findet ihr alle weiteren Netflix-Neustarts.

Alle neuen Filme bei Netflix diese Woche

Alle neuen Serien bei Netflix diese Woche

Wie immer kann es sein, dass Netflix spontan weitere Filme und Serien in sein Programm aufnimmt, deren Start zuvor nicht angekündigt wurde.

Was schaut ihr am Wochenende bei Netflix?