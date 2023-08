Dakota Fanning drehte als Kind mit Denzel Washington einen Kult-Thriller – 20 Jahre später trifft sie ihn als erwachsener Star in einem blutigen Film wieder

Vor fast 20 Jahren drehte Dakota Fanning mit Denzel Washington einen ihrer besten Filme. Nun feiern die beiden eine Reunion in einem neuen Thriller.

Dakota Fanning war noch keine zehn Jahre alt, als sie ihren Durchbruch als Schauspielerin feierte. Mit ihrem ausdrucksstarken Spiel brannte sich die 1994 geborene Amerikanerin in Filmen wie Ich bin Sam, Krieg der Welten und Uptown Girls ins Gedächtnis des Kinopublikums. In einem ihrer damals besten Filme spielte der Kinderstar an der Seite von Schauspiellegende Denzel Washington.

Mann unter Feuer von Tony Scott war ein düsterer Entführungsthriller, in dem eine berührende Freundschaft entsteht. Beide lieferten einige der besten Darstellungen ihrer Karriere in dem Film ab. Fast 20 Jahre später standen Denzel Washington und Dakota Fanning wieder gemeinsam vor der Kamera und in wenigen Tagen können wir das Ergebnis im Kino sehen.

Dakota Fanning und Denzel Washington blieben nach Mann unter Feuer befreundet

2004 erschien Mann unter Feuer. In dem Action-Thriller spielt Denzel Washington den ehemaligen CIA-Agenten John Creasy, der mittlerweile alkoholkrank ist. Um etwas dazuzuverdienen, übernimmt er einen Job als Personenschützer einer reichen Familie in Mexiko-Stadt. Die Freundschaft zur kleinen Lupita (Dakota Fanning) schürt die Lebensgeister in dem selbstzerstörerischen Mann. Als sie entführt wird, schreckt er vor nichts zurück, um sie zu retten.

Nach Ende der Dreharbeiten für Mann unter Feuer riss die Freundschaft der Newcomerin und des Veteranen nicht ab. In einem Interview mit Entertainment Tonight sprach Dakota Fanning kürzlich darüber:

Natürlich habe ich Denzel einen großen Teil meines Lebens lang gekannt, weißt du, und eine seiner Töchter ist eine meiner engsten Freundinnen, also bin ich immer auf dem Laufenden. [...] Er war immer so nett und freundlich zu mir, und ich fühle eine solche Verbindung zu ihm, weil er mich schon so lange kennt.

20 Jahre später feierten die beiden eine Wiedervereinigung vor der Kamera. Im dritten Teil von Denzel Washingtons Equalizer-Reihe spielt nämlich auch Dakota Fanning mit. Wer sich jetzt richtig alt fühlen will, sollte sich die Fotos aus Mann unter Feuer und The Equalizer 3 - The Final Chapter direkt hintereinander anschauen:

Sony Dakota Fanning und Denzel Washington in The Equalizer 3

In The Equalizer 3 spielt Washington erneut den ehemaligen Marine und Agenten, der auf eigene Rechnung für das Gute eintritt. Teil 1 erschien 2014, The Equalizer 2 folgte vier Jahre später und 2022 begann der Dreh von Teil 3 an der Amalfi-Küste in Italien.

Diesmal will Washingtons Rächer in der Sonne untertauchen, wird allerdings in einen Konflikt mit der sizilianischen Mafia hineingezogen. Dakota Fanning spielt die CIA-Analystin Emma, die Washingtons Figur Hilfe leistet.

In gewisser Weise landen die beiden Stars damit da, wo sie eigentlich schon Mann unter Feuer hinbringen sollte. Der Tony-Scott-Film sollte ursprünglich in Italien spielen, bevor man sich für Mexiko entschied.

Wann kommt The Equalizer 3 im Kino?

The Equalizer 3 trägt den vielversprechenden Untertitel "das finale Kapitel". Antoine Fuqua (Training Day) führt nach Teil 1 und 2 auch bei Nummer 3 Regie. Ab dem 31. August kann sich das deutsche Publikum ein Bild davon machen, wie er die Geschichte von Denzel Washingtons Held Robert McCall zu Ende erzählt.