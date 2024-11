Vor Gladiator 2: Hier könnt ihr die zwei Versionen des ersten Films mit Russell Crowe streamen

Diese Woche startet Gladiator 2 im Kino und wer den 1. Teil vorher nochmal auffrischen will, kann das bei mehreren Streaming-Anbietern tun. Sogar zwei Schnittfassungen gibt es von dem Russell-Crowe-Epos.

Ridley Scott bringt am morgigen Donnerstag, dem 14. November 2024, seine heiß erwartete Historien-Fortsetzung Gladiator 2 in die Kinos. Nicht nur, weil darin ein mittlerweile erwachsener Lucius (Paul Mescal) seinen Weg in die Arena antritt, lohnt es sich, den ersten Gladiator mit Russell Crowe vorher noch einmal zu schauen.

Amazon Prime und mehr: Bei drei Anbietern streamt Gladiator aktuell

Vom römischen General zum Sklaven und dann zum Gladiator tritt Maximus (Russell Crowe) in Ridley Scotts oscarprämiertem Film aus dem Jahr 2000 seine Heldenreise an. Nachdem Kaiser Marcus Aurelius von seinem Sohn Commodus (Joaquin Phoenix) ermordet wird, findet Maximus als Kämpfer seinen Weg zurück in das Herz Roms, um im Kolosseum Gerechtigkeit einzufordern. Dort nehmen auch Lucilla (Connie Nielsen) und ihr Sohn Lucius (Spencer Treat Clark) an seinem Schicksal Anteil.

Gladiator belebte 2000 das Sandalen-Genre neu. Wer das Historien-Epos seitdem nicht mehr (oder noch nie) gesehen hat, ist gut beraten, es vor oder nach dem Kinostart von Gladiator 2 aufzufrischen. Denn vieles aus dem Original ist auch im Sequel noch von Bedeutung. Die deutschen Streaming-Dienste machen den Re-Watch einfach:

Amazon Prime streamt sowohl die Kinofassung* (2,5 Stunden) als auch die Beistreamt sowohl die Kinofassung* (2,5 Stunden) als auch die erweiterte Fassung * von Gladiator (mit 2 Stunden und 50 Minuten Länge) RTL+ bietet die Kinofassung von Gladiator

bietet die Kinofassung von Gladiator Magenta TV hat die erweiterte Gladiator-Fassung im Programm

Extended Cut oder nicht? Wie unterscheiden sich die zwei Schnittfassungen von Gladiator

Die Geschichte von Gladiator bleibt natürlich in beiden Versionen des Films dieselbe, auch wenn in der erweiterten Fassung 16 Minuten mehr Material dazukommen. Schnittberichte listet die 14 neuen Szenen auf, in denen Maximus unter anderem ein Feldlazarett besucht oder Kaiser Marcus Aurelius beim Beten gezeigt wird.

Neben der frühen Einführung von Löwen auf einem Färbermarkt legt Gladiatoren-Trainer Proximo (Oliver Reed) im Extended Cut außerdem einen größeren Fokus darauf, Maximus zu lehren, kein Schlachter, sondern ein Unterhalter in der Arena zu sein.

Die längste Zusatz-Szene zeigt Lucilla bei einem verschwörerischen Treffen mit den Senatoren, bei dem sie ausspricht, dass ihr Bruder Commodus sterben muss. Außerdem "kämpft" in der erweiterten Version Joaquin Phoenix mit einer Marmorbüste seines Vaters und die Loyalität von Maximus' einstigen Verbündeten Quintus (Tomas Arana) wird während einer Prätorianer-Hinrichtung auf die Probe gestellt.