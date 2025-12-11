Darauf haben Stephen King-Fans 39 Jahre gewartet: Welcome to Derry verfilmt eines der finstersten ES-Ereignisse und bricht Fans das Herz

Das Finale von ES: Welcome to Derry rückt näher, aber mit dem Feuer im Black Spot zeigt die Stephen King-Adaption einen der düstersten King-Momente aus einer neuen Perspektive.

ES: Welcome to Derry stapelt seit der 1. Folge grauenerregende Horrorvisionen übereinander und obwohl die Serie auf Teilen des Horrorklassikers ES basiert, wurden einige der eindrücklichsten Momente extra für die Serie von Andy Muschietti und seinem Team erfunden.

In der jüngst gelaufenen Folge 7, Der Pfeiler (The Black Spot), gibt es hingegen eine aufwendige Sequenz, die geradewegs auf den Roman von Stephen King zurückgeht. Gemeint ist das Feuer in The Black Spot, das Lesende und King-Fans seit nun schon 39 Jahren verfolgt. Weder in der ES-Miniserie noch in den beiden Kinofilmen wurde das Ereignis verfilmt. Welcome to Derry macht hier also einen (Alb)Traum der King-Fans wahr – mit einigen Änderungen.

So wird das Feuer im The Black Spot in ES: Welcome to Derry verfilmt

In der Timeline der Serie wird The Black Spot von Dick Hallorann (Chris Chalk) und seinen afroamerikanischen Kameraden ins Leben gerufen, um einen sicheren Platz zum Zeitvertreib zu haben. Der Club entwickelt sich zum florierenden Ort, an dem Schwarze und Weiße gemeinsam feiern.

In Folge 7 umzingelt ein weißer Lynchmob das Gebäude. Die maskierten Männer vermuten im Inneren den aus der Haft geflohenen Hank Grogan (Stephen Rider). Hank wird zu Unrecht für die Todesfälle im Kino in Folge 1 verantwortlich gemacht. Die Jagd nach einem vermeintlichen Verbrecher entwickelt sich zum rassistisch motivierten Anschlag, als der weiße Mob die Feiernden im Club einsperrt und das Gebäude in Brand setzt. Wer versucht, zu fliehen, wird erschossen.

In der Sequenz schauen wir zahlreichen Menschen beim Überlebenskampf zu, während der telepathisch begabte Dick Hallorann von Visionen heimgesucht wird. Im Verlauf der grauenhaften Ereignisse sterben zahlreiche Gäste des Clubs, darunter auch der kleine Rich (Arian S. Cartaya), der sich für Marge (Matilda Lawler) opfert.

Pennywise (Bill Skarsgård) hat natürlich auch einen großen Auftritt und tritt unter anderem Ingrid Kersh (Madeleine Stowe) gegenüber, die ihn fälschlicherweise für ihren verschollenen Vater Bob Gray (ebenfalls Skarsgård) hält. Am nächsten Morgen findet die Polizei ein Bild des Grauens vor.

Im Buch von Stephen King ist das Feuer noch grauenerregender

In der Serie wird der Anschlag als frenetische Horror-Sequenz inszeniert, im 1986 erschienenen Roman ES ersteht die Schreckenstat als albtraumhafte Erinnerung auf – mit einem wesentlich kleineren Pennywise-Auftritt.

Der Brand des Clubs wird im zweiten Zwischenspiel von Stephen Kings Roman ES geschildert. Mike Hanlon, Stadthistoriker und ES-Experte, beschreibt darin einen Besuch bei seinem sterbenden Vater Will. Zunächst erzählt Will ihm von der Diskriminierung, die er aufgrund seiner Hautfarbe erfährt, dann kommt er auf den Anschlag zu sprechen.

Während Will in Welcome to Derry noch ein Kind ist und sein Vater Leroy bei der Air Force arbeitet, ist er im Roman zum Zeitpunkt des Anschlags ein erwachsener Mann und nimmt sozusagen die Rolle von Serien-Leroy ein. Der Anschlag findet auch nicht im minimal progressiveren Jahr 1962 statt, sondern 1932.

Ein weiterer Unterschied zwischen Roman und Serie ist, dass es in der Vorlage keinen Vorwand, also die Jagd nach einem Verbrecher, gibt. Der Club, in dem afroamerikanische Gäste teils mit Weißen ausgelassen feiern, ist der Maine Legion of White Decency schlicht ein Dorn im Auge. Die Organisation ist dem realen Ku-Klux-Klan nachempfunden und verschleiert sich auch mit entsprechenden Masken. 80 Menschen sterben bei dem Anschlag, den King durch sein Sprachrohr Will Hanlon in wirklich markerschütternden Erinnerungsfetzen schildert.

Auch Will erinnert sich an eine seltsame Erscheinung, allerdings sieht er ES als Riesenvogel. Da der Auftritt des übernatürlichen Bösen so klein ist und die Ereignisse mit den Worten eines Zeugen beschrieben werden, wirkt der Anschlag auf das Black Spot im Roman realistischer und intensiver als in der Serie.

Auch interessant:

Dick Hallorann kommt in Welcome to Derry und im Roman vor

Die Figur des Dick Hallorann war übrigens auch im Roman vor Ort. Er überlebt die Ereignisse und heuert später als Koch des Overlook Hotels in Stephen Kings Roman Shining an, wo er – wie in Folge 7 von Welcome to Derry – sich besonders als Retter von Kindern in der Not hervortut.



Die 8. und letzte Folge trägt den Titel Winter Fire und wird am 15. Dezember 2025 in Deutschland bei Sky/WOW veröffentlicht.