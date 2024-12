Darauf haben Virgin River-Fans seit 5 Jahren gewartet: Im Netflix-Trailer zur 6. Staffel wagen Jack und Mel endlich den großen Schritt

Netflix hat einen Trailer zur 6. Staffel von Virgin River veröffentlicht, in dem Mel und Jack sich endlich das Jawort geben. Nur noch wenige Tage trennen uns vom Läuten der Hochzeitsglocken.

Das Romantikdrama Virgin River zählt zu den länger laufenden Formaten des launischen Streaming-Dienstes Netflix. Ende des Jahres steht die 6. Staffel an und ein Ende ist nicht in Sicht. Dabei fühlt sich schon der Trailer zu den kommenden Folgen wie ein Höhepunkt an, denn wie versprochen geben sich Mel (Alexandra Breckenridge) und Jack (Martin Henderson) darin endlich das Jawort – also, sofern nichts mehr dazwischenfunkt:

Virgin River - S06 Trailer (Deutsch) HD

Virgin River Staffel 6: So geht es in der Netflix-Serie weiter

Virgin River begann damit, dass Mel an das abgeschiedene Örtchen in Kalifornien zieht, um als Hebamme und Krankenschwester zu arbeiten. In der kleinen, heilen Welt voller Natur und Holzfällerhemden verliebt sie sich bald in den charmanten Barbetreiber und Ex-Soldaten Jack.

In der 6. Season kommt es laut Hollywood Reporter zur Frühlingshochzeit des Serientraumpaares, wobei aber natürlich auch Komplikationen und ein bisschen Drama auf uns warten. Darüber hinaus blicken wir zurück ins Virgin River der 70er Jahre, um die geheimnisvolle Vergangenheit von Mels Vater Everett (neu an Bord: Callum Kerr) zu beleuchten.

Showrunner Patrick Sean Smith sagte folgendes zur Hochzeitsstaffel:

Es war Zeit. Es schien wie ein großartiges Event, auf dem man aufbauen konnte, also hatte jeder so viel Voraussicht und Zeit zum Planen wie möglich ... Die Produktion fühlte sich sehr nach Virgin River an – der Ehrgeiz dahinter und die Tatsache, dass wir eine kleine Gruppe von Menschen sind, denen etwas sehr am Herzen liegt: die Fans. Also haben wir uns alle reingehängt, um es hinzubekommen.

Eine 7. Staffel von Virgin River ist Macher:innen und Fans schon sicher

Auch nach dem Schließen des Ehebundes soll es spannend bleiben in der kleinen Serienstadt Virgin River. Das muss es auch, denn mit neuen Intrigen und dramatischen Wendungen müssen die Macher:innen hinter dem Format noch eine 7. Staffel füllen. Die wurde laut Deadline im Oktober dieses Jahres von Netflix in Auftrag gegeben und soll noch mal aus zehn neuen Folgen bestehen.

Vorher steht aber die 6. Staffel auf dem Programmplan, die am 19. Dezember 2024 international bei Netflix online geht.

