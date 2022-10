Daredevil ist endlich zurück im MCU und legt sich im ersten Video direkt mit She-Hulk an

Die 8. Folge von She-Hulk: Die Anwältin bringt endlich Daredevil zurück ins Marvel Cinematic Universe. In einem neuen Clip prügeln sich Charlie Cox und Tatiana Maslany.

Nach dem jähen Ende der Marvel-Serien von Netflix sah es für einen Moment so aus, als würden wir Charlie Cox nie wieder als Daredevil sehen. Nachdem er aber im Multiversums-Abenteuer Spider-Man: No Way Home einen kurzen Auftritt als Matt Murdock absolvierte, folgt nun der nächste wichtige Schritt zur Wiedereingliederung ins MCU.

In der 8. Folge der 1. Staffel von She-Hulk: Die Anwältin zeigt sich Cox zum ersten Mal seit vier Jahren im Daredevil-Kostüm. Ein frisch veröffentlichter Clip aus der Episode gewährt uns einen actiongeladenen Vorgeschmack: Auf dem Dach eines Parkhauses gerät der Defender mit der neusten Star-Anwältin im MCU aneinander.

Daredevil kämpft gegen She-Hulk in neuem Marvel-Video

Obwohl sich Daredevil und She-Hulk durchaus ein paar Interessensgebiete teilen, läuft ihre erste Begegnung alles andere als optimal. Wir dürfen gespannt sein, ob sich die beiden noch vertragen werden. Im Zweifelsfall können sie sich in der für nächstes Jahr angekündigten MCU-Serie Daredevil: Born Again aussprechen.

Vorerst startet aber heute die 8. Folge von She-Hulk: Die Anwältin bei Disney+. Nächste Woche, am 13. Oktober 2022, folgt das Finale der Serie, die in den vergangenen Wochen auch Wong (Benedict Wong) und Abomination (Tim Roth) zurückgebracht hat.

In dieser Streamgestöber-Ausgabe stellen wir euch die 20 großen Serien-Highlights des Monats vor. Mit dabei sind Blockbuster-Starts wie Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht und die neue Star Wars-Serie Andor bei Disney+.

Wie gefällt euch der Kampf zwischen Daredevil und She-Hulk?