Dark-Macher bringen legendär schreckliches Kinderbuch als Thriller-Serie: Seit 180 Jahren verstört der Struwwelpeter nicht nur die Kleinen

Nach ihrem Zeitreise-Epos Dark machen Baran bo Odar und Jantje Friese mit einer Thriller-Serie weiter, die auf einem verstörenden deutschen Kinderbuch basiert.

Der US-amerikanische Streaming-Dienst HBO Max kommt nach Deutschland und man hat sogar schon ein paar spannende lokale Eigenproduktionen in Reihe gebracht. Neben einem 4 Blocks-Prequel sticht vor allem eine neue Thriller-Serie von Baran bo Odar und Jantje Friese hervor, den beiden Masterminds hinter dem Netflix-Hit Dark.

Ihr müsst jetzt allerdings ganz tapfer sein, denn zusammen mit Showrunner Matija Dragojević haben sie vor, das Kinderbuch Struwwelpeter aus dem Jahr 1845 noch verstörender zu machen. Geht das überhaupt?

Dark-Masterminds produzieren Struwwelpeter-Serie als Thriller für HBO Max

Für jene, die das Glück hatten, nicht mit dem Struwwelpeter und weiteren Geschichten aus dem Moralmärchen von Heinrich Hoffmann in Berührung gekommen zu sein: Das bebilderte Buch erzählt von ungezogenen Kindern, die auf ironische und vor allem drastische Weise für ihre Vergehen bestraft werden. Es soll den Nachwuchs so in die Artigkeit ängstigen. Der Suppenkaspar etwa will seine Suppe nicht essen und verhungert am Ende elendig, das mit Streichhölzern spielende Paulinchen verbrennt lichterloh und Hans Guck-in-die-Luft fällt in einen Kanal und ertrinkt.

In der Struwwelpeter-Serie für HBO Max kehrt BKA-Ermittlerin Anja Vogler in ihre Heimat zurück, wo ein Serienkiller nach Motiven des Buches Menschen umbringt. Es gilt, die Taten und damit zusammenhängenden Anklagen zu entschlüsseln. Sechs Folgen werden laut Pressemitteilung von Lennart Ruff (Titan) gedreht, während Odar und Friese das Ganze als Executive Producer betreuen.

Der Struwwelpeter ist die Titelfigur des aus heutiger Sicht pädagogisch fragwürdigen Buches. Allein das Cover bringt Kinder seit jeher mit der gruseligen Erscheinung des verwahrlosten Jungen, mit seinen klauenartigen Fingernägeln und ungekämmten Horror-Haaren, um den Schlaf.



Besonders nah an die Vorlage hielt sich die Filmversion von 1955. In den letzten Jahren machte man sich eher darüber lustig, wie "typisch Deutsch" diese barbarischen Erziehungsmärchen seien. Etwa im Rahmen eines Family Guy-Gags, oder als Jan Böhmermann den Struwwelpeter mit einem Kurzfilm in die Gegenwart holte .

