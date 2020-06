Dark Staffel 3-Uhrzeit: Warum ihr länger auf das Finale bei Netflix wartet

Fans sind verwirrt, an welchem Datum und zu welcher Uhrzeit die Netflix-Serie Dark am Wochenende ins Finale startet. Wir klären auf, wann der 8-stündige Binge losgeht.

Das epische Finale der ersten deutschen Netflix-Serie Dark ist ab diesem Wochenende zu streamen. Da einige Fans den Start bereits einen Tag früher erwartet hatten und die Uhrzeit widersprüchlich kommuniziert wird, klären wir für euch Datum und Uhrzeit auf.

Alle weiteren wichtigen Fragen zum Finale haben wir bereits erklärt.

Datum und Uhrzeit: Dann startet Dark Staffel 3 bei Netflix

Die finale 3. Staffel der ersten deutschen Netflix-Serie Dark startet in Deutschland am Samstag, 27. Juni 2020 um 9.00 Uhr. Die offizielle Homepage ist leider etwas irreführend, da der angezeigte Countdown an das Gerät gekoppelt ist. Falls ihr also bisher von 7.00 Uhr oder 8.00 Uhr ausgegangen seid, dann könnt ihr etwas länger schlafen und den Wecker auf 9.00 Uhr stellen.

Wer schnell ist und alles am Stück guckt, ist dann frühestens Samstag gegen 17 Uhr durch und der große Austausch zum Finale beginnt. Lasst uns eure Kommentare hier, was ihr vom Ende der Ausnahme-Serie von Jantje Friese und Baran bo Odar haltet.

Schaut das Dark-Recap! Alles Wichtige zu Staffel 1 und 2 im Video:

Frischt eure Erinnerung in nur 10 Minuten auf mit dem offiziellen Dark-Recap von Netflix zu Staffel 1 und 2:

Dark - Netflix-Recap Staffel 1 & 2 (German) HD

Deshalb startet Dark einen Tag später als erwartet

Normalerweise starten Netflix-Serien im am Freitag, damit ihr euch zum Feierabend vorm Wochenende die neuste Serie oder Staffel anschauen könnt. In Dark jedoch spielt das Datum eine enorm wichtige Rolle. Genau wie das Startdatum der 2. Staffel - Samstag, 21. Juni 2019 - ist auch der Start des großen Finales an die Serie selbst gekoppelt. Wie wir wissen, ist in Dark alles miteinander verbunden.

Falls ihr Dark noch nicht gesehen habt, dann warnen wir an dieser Stelle vor einem Spoiler für Staffel 2: Der 27. Juni 2020 ist nämlich der Tag der Apokalypse, an dem laut Adam der letzte Zyklus beginnt.

Dark ist ein Geniestreich! Hört unseren spoilerfreien Podcast dazu:

Mein Kollege und großer Dark-Fan Max will in dieser knackigen Podcast-Folge von mir wissen, was die erste deutsche Netflix-Serie für mich so besonders macht und wie ich versuche, den Überblick zu behalten.

Guckt ihr Dark sofort am Samstag um 9 Uhr?