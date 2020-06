Dark Staffel 3: Die 10 wichtigsten Fragen vor dem Finale der besten Netflix-Serie

Bevor Dark mit Staffel 3 auf Netflix einen Abschluss findet, werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Fragen, die der letzte Zyklus der komplexen Zeitreise-Serie beantworten muss.

Am 27. Juni 2020 geht die Netflix-Serie Dark zu Ende, die erst kürzlich von Rotten Tomatoes zur besten Originalserie des Streamingdienstes gewählt wurde. Kaum eine Serie fordert von ihren Zuschauern so viel Hirnschmalz wie Dark. Nach Staffel 2 hatten wir bereits einige unbeantwortete Fragen und nach dem Trailer zu Staffel 3 sind noch einige dazu gekommen.

Bevor wir uns am 27. Juni wieder die Köpfe über paradoxe Familienstammbäume und komplexe Zeitebenen zerbrechen, haben wir für euch die wichtigsten Fragen zusammengestellt, die das Finale beantworten muss. Dabei gehen wir auf einige Details aus Staffel 2 und dem Trailer zum Finale ein - damit seit ihr bestens gerüstet für Staffel 3.

Fragen vor Dark Staffel 3: Wer ist die Frau mit den weißen Haaren im Trailer?

Im Trailer zu Dark Staffel 3 bekommen wir erstmals eine mysteriöse Frau mit langen weißen Haaren zu Gesicht, die vor einem Gemälde von Adam und Eva steht. Wir haben bereits eine Theorie dazu aufgestellt, dass es sich hierbei um eine ältere Version der Martha (Lisa Vicari) aus der alternativen Realität handeln könnte.

Es ist allerdings auch möglich, dass dies der Weiße Teufel aka Claudia Tiedemann ist, Adams größter Gegenspielerin. Auffällig ist zudem, dass Claudia Tiedemann im Trailer zu Staffel 3 nirgends zu sehen ist. Dass könnte dafür sprechen, dass die Frau mit den langen weißen Haaren wirklich Claudia sein könnte.

Fragen vor Dark Staffel 3: Was erlebt Jonas in der Parallelwelt?

Seit dem Ende von Staffel 2 wissen wir, dass es nicht nur Zeitebenen, sondern auch noch eine komplett neue Welt gibt. In dieser Spiegelwelt existieren alle Figuren in alternativer Form. In Staffel 3 reist Jonas (Louis Hofmann) nun durch die verschiedenen Zeiten dieser neuen Welt, in der er in das Leben von Martha 2.0 eingreift, deren älteres Alter Ego ihm den Auftrag dazu erteilt.

Fragen vor Dark Staffel 3: Wie wird Jonas zu Adam?

Dark Staffel 2 überrascht mit der Enthüllung, dass Adam (Dietrich Hollinderbäumer) das zukünftige Ich von Jonas Kahnwald ist. Adams Gesicht ist entstellt. Staffel 3 könnte nun den Ursprung hinter seinem vernarbten Gesicht offenbaren.

© Netflix Dark: Adam

Wir vermuten, dass dies durch seine Experimente mit dem Gottesteilchen geschieht. Diese Experimente sind auch im Trailer schon zu sehen, wo die schwarze Materie verdächtig viele Blitze verschießt, die für Adams Entstellung verantwortlich sein könnten.



Fragen vor Dark Staffel 3: Wird Winden zu einer Wüste?

Im Trailer zu Staffel 3 bekommen wir eine neue Version von Winden zu sehen, als Jonas und Martha vor der bekannten Höhle stehen, die sich nun in einer Wüste befindet. Wir vermuten, dass es sich hierbei um das postapokalyptische Winden aus der Parallelwelt handeln könnte. Ein Winden aus der fernen Vergangenheit ist auszuschließen, da auch der bekannte Bunker in der Wüste zu sehen ist.

Fragen vor Dark Staffel 3: Was bzw. wer ist der Ursprung von allem?

Bisher waren wir der Annahme, dass die tragische Zeitschleife in Winden wie ein Möbiusband weder Ende noch Anfang hat. Im Trailer zu Staffel 3 verrät uns nun eine mysteriöse Stimme, dass der Ursprung von allem - auch der zwei Realitäten - eine Person sein könnte. Dazu bekommen wir einen seltsam gespiegelten Stammbaum mit einem Unendlichkeitssymbol zu sehen.

© Netflix Dark: Der Stammbaum von Winden

Neben noch so einigen ungeklärten Familienverhältnissen in Dark scheinen die Eltern der Geschwister Agnes und Noah die Antwort auf alles zu sein. Dabei ist es bestimmt kein Zufall, dass sich eine Spiegelung des Adam-und-Eva-Gemäldes über dem Stammbaum erkennen lässt.

Fragen vor Dark Staffel 3: Werden wir mehr über Sic Mundus und all die Mitglieder erfahren?

Kurz bevor die Apokalypse in Winden startet, kann der mittelalte Jonas (Andreas Pietschmann) Bartosz (Paul Lux), Magnus (Moritz Jahn) und Franziska (Gina Stiebitz) mithilfe der Zeitmaschine, die Noah Bartosz überreichte, fliehen. Diese sind auch auf einem alten Foto als Mitglieder von Adams Sic Mundus-Truppe zu erkennen.

© Netflix Das: Adam und Sic Mundus

Vermutlich verschlägt es die Gruppe in Staffel 2 ins späte 19. Jahrhundert, denn im Jahr 1921 haben wir bereits ältere Versionen von Bartosz, Magnus und Franziska gesehen. So kann die 3. Staffel uns mehr über den Ursprung von Sic Mundus zeigen und vielleicht auch erklären wie der mittelalte Jonas (Der Fremde) schließlich zu Adam wird.

Fragen vor Dark Staffel 3: Wird es ein Happy End für Jonas und Martha geben?

Hier wird es etwas interpretatorisch. In Staffel 2, Folge 6 liest Martha am See ein Buch, auf dem der Titel Ariadne prangt. Also jene griechische Sagengestalt, die Theseus dabei half den Minotaurus zu besiegen und mithilfe eines Wollknäuels - der Ariadnefaden - aus dem Labyrinth zu fliehen.

Sollte sie für Jonas diese Rolle einnehmen, könnte ihre Liebesgeschichte in einer Tragödie enden, denn Ariadne beklagt am Ende der Sage den Tod ihres geliebten Theseus.

Fragen von Dark 3: Was macht Hannah Kahnwald im Jahre 1954?

Hannah Kahnwald (Maja Schöne) machte in Staffel 2 den Captain America und beschloss, ins Jahr 1954 zu reisen und dort einen Neuanfang zu wagen. Hier bandelte sie bereits mit dem Polizisten Egon Tiedemann (Sebastian Hülk) an, was den ganzen Windener Stammbaum durcheinanderbringen könnte.

© Netflix Dark: Hannah und Egon

Achtung, möglicher Spoiler: Aber soweit wird es vermutlich gar nicht kommen, denn einige Fan-Theorien auf Reddit prophezeien Hannah bereits ein äußerst tragisches Schicksal, welches mit der Legende von der toten Frau im Windener See in Verbindung stehen könnte. Spoiler Ende.

Fragen vor Dark 3: In welcher Zeit wird Katharina Nielsen landen?

Im Finale der 2. Staffel betritt Katharina (Jördis Triebel) die Höhle und gelangt bis zur Tür. Dort wird die zuvor versperrte Passage erneut geöffnet. Umringt von schillernden Zeitreisepartikeln öffnet Katharina die Tür. Doch in welches Jahr wird sie die Passage bringen?

© Netflix Dark: Was passiert mit Katharina?

Tatsächlich gab es bereits eine Antwort auf diese Frage durch ein von Netflix auf Instagram veröffentlichtest Bild. Allerdings war der Spoiler wohl zu groß, denn nach kurzer Zeit wurde besagtes Szenenbild wieder entfernt. Achtung, Spoiler: In Staffel 3 wird Katharina im Jahr 1986 landen und verteilt dort Flyer, um nach ihrem Sohn Mikkel zu suchen, der nun unter dem Namen Michael Kahnwald bekannt ist. Spoiler Ende.

Fragen vor Dark 3: Was ist mit Wöllers Auge passiert?

Eine Frage, die uns seit der 1. Staffel von Dark quält, ist die Frage nach dem Ursprung von Torben Wöllers (Leopold Hornung) Augenverletzung. Vermutlich werden wir nie die Antwort darauf erfahren, denn die Serie ködert uns auch in Staffel 2 verspielt mit einer Auflösung, die uns immer wieder vorenthalten wird. Zumindest wissen wir durch ein Promobild zu Staffel 3, dass sein Doppelgänger aus der Parallelwelt kein Auge, sondern einen Arm verloren hat - der arme Tropf.

Nachdem in Staffel 2 schon 5 Zeitebenen unsere ganze Aufmerksamkeit forderten, wird uns in Staffel 3 nun eine Parallelwelt gezeigt, in der ebenfalls mehrere Zeitebenen zu sehen sein werden. Daher ist die wichtigste Frage für das Dark-Finale: Wie komplex kann die Serie eigentlich noch werden?

Welche Fragen habt ihr noch, die das Finale von Dark beantworten muss?