Darum trugen Männer bei Star Trek kurzzeitig Minikleider

Star Trek gehörte schon immer zu den progressiveren Programmen im Fernsehen. Die absolute Gleichstellung der Geschlechter übertrug sich dabei auch auf die Wahl der Kleidung.

Auf dem Raumschiff Enterprise der Star Trek-Originalserie trugen die Männer farbige Oberteile und schwarze Hosen, während die Frauen mit farbigen Minikleidern ausgestattet waren. In der Sequel-Serie Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert wurden in den ersten Folgen im Hintergrund auch Männer mit Minikleidern im Sternenflottendesign gezeigt. Diese Uniformen hielten sich jedoch nicht lange und wurden schon bald wieder eingemottet. Warum eigentlich?

Die Minikleider bei Star Trek waren ein Zeichen der Gleichberechtigung

Uhura-Darstellerin Nichelle Nichols schrieb in ihrer Autobiographie (via ScreenRant ), dass die Minikleider in der Originalserie der 1960er nicht so sexistisch oder gar demütigend angesehen wurden, weil sie zu der Zeit ein Symbol der sexuellen Revolution waren. Damals bedeutete das Kleidungsstück eher, dass die Frauen der Sternenflotte frei und respektiert genug seien, um tragen zu können, was sie wollten und dennoch ihren Job erledigen. So wurde das Minikleid ein Zeichen der Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern.

Jedoch alterte dieses Bild eher schlecht und die knappen Uniformen der Frauen wurden von den Fans zunehmend als sexistisch wahrgenommen. Um diesem Vorwurf etwas entgegenzusetzen und dem Star Trek-Franchise gleichzeitig treu zu bleiben, wurden für die Fortsetzungsserie Das nächste Jahrhundert auch Männer in die Minikleider gesteckt – und zwar gleich vom Pilotfolgen-Zweiteiler an.

Es sollte ein Zeichen gesetzt werden, dass das Kleidungsstück nicht nur Frauen vorbehalten war, sondern jedes Mitglied der Sternenflotte sich seine oder ihre Uniform selbst aussuchen kann. Trotzdem verschwanden die Minikleider (auch Skant genannt) schnell wieder von der Bildfläche. Der Grund war ein eher praktischer: Overalls erwiesen sich vor allem in Brückenszenen als praktischer und diskreter, wenn die Besatzung vor der Kamera wild herumgeschleudert wird.

So verschwand das Kleidungsstück unauffällig aus der Serie – auch für die weiblichen Crewmitglieder. Damit zeigte sich Star Trek nach wie vor als progressiv und entwickelte sich weiter, um dem Publikum die Idee einer Utopie zu präsentieren, in der die Menschheit ihre schwierigsten Probleme hinter sich gelassen hat.