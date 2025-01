Dieses Sci-Fi-Gerät kommt in unzähligen Star Trek-Szenen vor und wurde nie erklärt

Nicht nur bei Star Trek, sondern in über 100 Filmen und Serien ist ein bestimmtes Sci-Fi-Gerät zu sehen – und niemand weiß, was es tut.

Nur wenige kennen den Namen John Zabrucky, doch viele von uns haben seine Arbeit bereits gesehen. Als Requisiten-Designer und Firmengründer von Modern Props, Inc. hat er an zahlreichen Filmen und Serien mitgewirkt. Ohne seine Arbeit würde es an vielen Sets äußerst karg zugehen. Kenner:innen seiner Werke sind besonders mit einem Star Trek- und Sci-Fi-Requisit vertraut, dem die informelle Bezeichnung das wichtigste Gerät im Universum gegeben wurde.

Das Sci-Fi-Gerät aus Star Trek wurde ursprünglich für eine andere Serie entwickelt

In einem Interview mit der LA Times von 2020 sprach Zabrucky darüber, dass seine Firma Modern Props dichtmachte. Dabei kam auch sein wichtigstes und berühmtestes Werk zur Sprache. Bei diesem handelt es sich um ein Gerät, das über zwei lange Glasröhren, die rot, orange und gelb leuchten, sowie ein Bedienfeld mit Knöpfen und Drehreglern verfügt.

Wir haben das Ende der 70er Jahre für die ursprüngliche Fernsehserie Der unglaubliche Hulk gemacht.

Anschließend wurde die Maschine unter anderem in mehreren Star Trek-Filmen und -Serien verwendet – von Der Zorn des Khan bis Raumschiff Voyager. Zabrucky war sehr stolz auf diese Requisite. Unter einigen Filmschaffenden und Fans, denen das Gerät auffiel, wurde es zu einem ähnlich beliebten Running Gag wie der ewig wiederkehrende Wilhelmsschrei.

Hier ein Video mit mehreren Auftritten der Mystery-Maschine:

Obwohl das wichtigste Gerät im Universum so häufig auf den verschiedenen Enterprise-Modellen auftauchte, bleibt seine Funktion bis heute ein Geheimnis. Das führte natürlich zu jeder Menge Spekulationen und Witzen unter der Fans. Gleichzeitig sind sich die meisten von ihnen einig, dass die USS Enterprise ohne einfach nicht funktionieren würde. In den Kommentaren zu dem Video findet man spannende Theorien dazu.

Dieses Gerät trennt die verschiedenen Sci-Fi-Universen voneinander. Ohne es würden alle Franchises zu einem einzigen großen Science-Fiction-Brei verschmelzen.

Eine solche Funktion würde die rätselhaft leuchtende Maschine zweifelsohne zum wichtigsten Gerät im Universum machen.