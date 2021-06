Das bessere Ende von Game of Thrones: Gestrichene Figur könnte den größten Kritikpunkt des Finales korrigieren

Eine wichtige Figur aus George R.R. Martins Romanen kommt in Game of Thrones gar nicht vor. Doch wird sie Daenerys' Entwicklung in den Büchern glaubhafter machen?

Mit jedem Tag wachsen die Erwartungen an George R.R. Martins Finale seiner Romanreihe Das Lied von Eis und Feuer. So tief sitzt die Enttäuschung über das Finale der Serien-Adaption Game of Thrones bei manchen Fans.

Im Fokus der Spekulationen über das "richtige Ende" von Game of Thrones steht deshalb eine Figur, die es nie in die Serie geschafft hat. Dabei könnte sie entscheidenden Einfluss auf den Niedergang von Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) haben – und einen großen Kritikpunkt der Serie korrigieren.

Für Game of Thrones gestrichen: Ein Konkurrent von Daenerys Targaryen

Bei der gestrichenen Figur handelt es sich um Young Griff, was erstmal nicht sonderlich spektakulär klingt. In George R.R. Martins Roman A Dance with Dragons trifft der frisch exilierte Tyrion Lannister den jungen Mann, der von sich behauptet, der totgeglaubte Aegon Targaryen zu sein.

Aegon ist der Sohn von Daenerys' Bruder Rhaegar und Prinzessin Elia Martell. Der allgemeinen Auffassung nach wurde er im Säuglingsalter zusammen mit seiner Schwester vom berüchtigten Mountain ermordet, als die Lannisters King's Landing einnahmen. "Young Griff" erzählt Tyrion jedoch eine andere Geschichte: In weiser Voraussicht hat Berater Varys die Kinder ausgetauscht, sodass den kleinen Sohn eines Gerbers das schreckliche Schicksal ereilte. Aegon wurde derweil in Sicherheit gebracht.

Jahre später ist er ein junger Mann mit beträchtlichen Herrschafts-Ansprüchen, also will er sich aufmachen nach Westeros, um den Eisernen Thron zu besteigen.

Ob Young Griff wirklich Prinz Aegon Targaryen ist oder ein Hochstapler, bleibt nach aktuellem Stand der Bücher unsicher, weswegen er in Fan-Kreisen auch den Spitznamen "fAegon" oder "fake Aegon" trägt. Dass Young Griff aus der Serie gestrichen wurde, hatte bedeutende Konsequenzen für die Geschichte und womöglich für die Motivation von Daenerys.

Welche Rolle könnte die gestrichene Figur in der Game of Thrones-Story spielen?

Da die Game of Thrones-Showrunner David Benioff und D.B. Weiss die Serie schon früh auf sieben Staffeln ausgelegt hatten, wurden verständlicherweise mehrere Handlungsstränge gekürzt, darunter auch der von Young Griff. Doch was hätte sich mit Aegon in der Serie verändert?

Folgendes gehört zu den populären Fan-Spekulationen über die noch fehlenden zwei Bücher, die George R.R. Martins Fantasy-Epos abschließen werden:

Der charismatische Aegon wird King's Landing einnehmen.

Er wird Cersei stürzen und auf dem Eisernen Thorn sitzen, bevor Daenerys überhaupt in Westeros ankommt.

Danys Streben nach der (in ihren Augen) rechtmäßigen Inbesitznahme des Throns der Sieben Königreiche erhält einen massiven Dämpfer.

Es kommt zur kriegerischen Konfrontation zwischen Aegon und Daenerys.

Aegon vs. Daenerys: Ein tödlicher Tanz der Drachen?

Variationen dieser Theorie sehen Aegon auf dem Rücken von Danys Drachen Rhaegal. Ein zweiter Tanz der Drachen entbrennt, das heißt ein zweiter Bürgerkrieg unter den Targaryens. King's Landing wird im Flammenmeer zerstört.

Dass die Hauptstadt der Sieben Königreiche in Serie wie Büchern dran glauben muss, deuten auch Aussagen von George R.R. Martin aus dem Jahr 2018 an. Damals erklärte er in Bezug auf sein Buch Fire and Blood vielsagend (via news.com.au ):

[Daenerys] hat die Macht zu zerstören, sie kann ganze Städte auslöschen und das sehen wir in Fire and Blood, wir sehen wie Drachen ganze Armeen auslöschen, wie sie Städte und Metropolen auslöschen, sie zerstören, aber das ermöglicht einem nicht zwangsläufig zu herrschen – es ermöglicht einem nur zu zerstören.

Auch in den Büchern könnte uns also Daenerys' Abgleiten in Zerstörung und/oder Wahnsinn erwarten. Nur könnte die Figur des Aegon diesen Niedergang glaubwürdiger vorbereiten, als es in der gehetzten 8. Staffel der Fall war. Nicht zuletzt, weil Aegon ein besserer Gegenspieler für Daenerys wäre als Cersei.

Aegon würde Daenerys reichlich Motivation bieten

Zum einen könnte Aegon mehr Verbündete hinter sich versammeln und einen gefährlicheren Gegner auf dem Schlachtfeld darstellen als die Königinmutter ohne eigenen Thronanspruch.

Zum anderen besitzt Aegon eine stärkere Verbindung zu Dany. Selbst als Verteidigerin des Game of Thrones-Finales muss ich eingestehen, dass der Konflikt von Dany und Cersei wenig – man verzeihe die Wortwahl – Feuer beinhaltet. Die beiden haben in 8 Staffeln im Prinzip nichts miteinander zu tun.

Die Präsenz von Aegon hingegen wäre von vornherein enorm aufgeladen, entweder weil er zu ihrer Familie gehört, aber einen besseren Thronanspruch besitzt. Oder weil niemand Dany glaubt, dass da ein falscher Targ als Friedensbringer nach dem Lannister-Chaos gefeiert wird.

Spielt fAegon wirklich so eine große Rolle im Ende der Game of Thrones-Vorlage?

Es ist aber bei weitem nicht sicher, dass Young Griff derart wichtig wird in George R.R. Martins Finale des Lieds von Eis und Feuer. Vielleicht wickelt Martin seinen Handlungsstrang bereits im vorletzten Buch The Winds of Winter ab, vielleicht spielt er nur eine Nebenrolle, die für die Serie unerheblich gewesen wäre.

So oder so können wir aber gespannt sein, wie George R.R. Martin das Finale seiner Fantasy-Saga auflöst, hat er doch (theoretisch) wesentlich mehr Raum und Zeit, um die Handlungsstränge zu einem gelungenen Abschluss zu führen.

Einen Veröffentlichungstermin gibt es für die kommenden Romane The Winds of Winter und A Dream of Spring noch nicht.

Podcast für Game of Thrones-Fans: Was bleibt nach 10 Jahren?

Lisa, Andrea und ich prüfen zum 10-jährigen Jubiläum von Game of Thrones im Streamgestöber-Podcast: Was bleibt von der größten Blockbuster-Serie unserer Zeit übrig?

Wir untersuchen das Vermächtnis der größten Serie der 2010er Jahre und schauen, was von dem Popkultur-Phänomen in den Köpfen und Herzen der Fans hängen geblieben ist.



Glaubt ihr, dass fAegon in den Büchern eine größere Rolle spielen wird?