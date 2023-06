Das beste PS5-Angebot seit Release: Bei MediaMarkt und Saturn bekommt ihr die PS5 Disc Edition zum Bestpreis

MediaMarkt und Saturn schenken euch die Mehrwertsteuer. Für kurze Zeit gibt es jede Menge Hammer-Deals, wie die PlayStation 5 mit Laufwerk im Bundle mit verschiedenen Blockbuster-Games.

Der Amazon Prime Day wurde gerade angekündigt, da kommen MediaMarkt und Saturn dem Versandriesen zuvor und überraschen mit ihrer beliebten Mwst-Aktion *. Durch dieses Angebot habt ihr die Chance, die PS5 so günstig wie noch nie zu ergattern. Wir stellen euch die Bundles im Angebot vor.



PlayStation 5 Bundles bei MediaMarkt Deal Zum Deal

Wie immer bei heiß begehrten Deals: Ihr solltet nicht zu lange zögern. Falls euer Traum-Bundle ausverkauft sein sollte, lohnt sich ein Blick zu Saturn *.

Die besten PS5 Bundles zum Tiefstpreis

PlayStation 5 Bundle mit zwei Dualsense-Controller

PlayStation 5 Bundle mit Final Fantasy XVI

PlayStation 5 im Bundle mit God of War Ragnarök

Auch die Nintendo Switch gibt es im Angebot

Wir stellen euch die interessantesten PS5-Angebote vor. Alle Angebote sind Bestpreise.Der faszinierende High-Tech-Controller ist eines der Aushängeschilder der Next Gen-Konsole. Mit der unglaublich präzisen Rumble-Funktion spürt förmlich den Asphalt in Rennspielen und mit den adaptiven Triggern wird das Aufziehen eines Bogens noch immersiver. In diesem Bundle bekommt ihr einen zweiten Dualsense obendrauf und spart insgesamt 98,99 Euro.Die altehrwürdige Japano-Rollenspielserie Final Fantasy begleitet Gamer:innen schon seit den 90er Jahren. Immer wieder erfindet sie sich neu und geht so mit der ZEit, ohne ihre Wurzeln zu leugnen. Der neueste Spross konnte auch diesmal Top-Bewertungen in der Fachpresse einfahren. Gelobt wurden das flotte, durchdachte Kampfsystem, die stimmungsvolle Atmosphäre und die toll designte Spielwelt. Bei diesem Bundle spart ihr ebenfalls 98,99 Euro.Erlebt das heiß erwartete Finale der Reise von Kratos und seinem Sohn. Der Mega-Hit erhielt bei unserem Schwestermagazin Gamepro im Test sagenhafte 93 Punkte. "Ragnarök ist mit leichten Abstrichen beim Pacing das fulminante Finale, das sich Fans des Vorgängers erträumt haben." Wenn ihr euch dieses Highlight nicht entgehen lassen wollt, könnt ihr das God of War-Bundle zum Bestpreis schnappen. Ihr spart ganze 100,58 Euro.Nintendos beliebte Konsole gibt es auch zu Spitzenpreisen. Hier lohnt es sich auch zuzuschlagen. Es ist unwahrscheinlich, dass ihr sie vor Black Friday günstiger bekommt.

Auch Gaming-Zubehör ist im Angebot. Es lohnt sich also, durch die Angebote zu stöbern. Es ist außerdem ratsam, die Preise zu vergleichen. Zusätzlich bekommt ihr bei jedem teilnehmenden Artikel die dreifachen MyMediaMarkt- und MySaturn-Punkte. Habt ihr genug gesammelt, könnt ihr sie gegen Gutscheine umtauschen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.